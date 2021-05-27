《丹麥女孩》跨性別者對抗世界惡意　只為真實的自己而活

▲丹麥女孩（圖／《丹麥女孩》電影海報）

2015 年發行的英國傳記電影《丹麥女孩》，講述歷史上第一位進行性別置換手術的丹麥畫家莉莉 · 埃爾伯，如何在保守、陳舊的時代，對抗著世界的惡意，以及為了真實的自己而活。

本片由艾迪 · 瑞德曼飾演莉莉一角，曾在《愛的萬物論》飾演霍金博士並奪得奧斯卡獎的他，在本片中化身跨性別者，充分沉穩內斂的演技，完美演繹莉莉的嚮往與掙扎。

演出莉莉的難處，筆者認為是在於演員的肢體表演中，該如何去自然地展現出跨性別者的氣質？畢竟在影史中，有涉及跨性別者的作品不在少數，卻多是用以製造笑料，少有真正去揣摩少數族群的心境。

因此，與低俗作品中的刻板印象做出切割，且不因此便使觀眾不明白角色的特質與個性，在尊重他人為前提下，演出導編追求的戲劇效果，這樣的一大難題，更凸顯影帝艾迪 · 瑞德曼的不凡。

上天給了我正確的性別，卻放在錯誤的身軀。

▲《丹麥女孩》中的勇氣與寬宏，是對生命的尊重與珍視（圖／《丹麥女孩》電影劇照，下同）

20世紀初，丹麥畫家埃納外型秀氣、語調輕柔，與同為畫家的妻子格蕾塔（艾莉西亞·薇坎德 飾）有著幸福的婚姻。一日，因妻子急缺女性模特兒的緣故，埃納換上妻子指定的女裝以供作畫，卻因此喚醒內心的真實自我；體認到這件事情的埃納，便逐漸改以「莉莉」自稱，也因此學會了梳妝打扮，但對於妻子的挽回與社會的目光，使莉莉怯於承認自己的身分。

《丹麥女孩》中演出對跨性別者的不諒解，畢竟在保守陳舊的年代裡，莉莉的存在便是對普遍價值觀的挑戰；諷刺的是，時隔近百年的今日，對於 LGBT 族群的理解，仍存有很大的空間。在真實世界吐吸之間，不能活得真實已是常態，為了躲避社會責難、順從普世價值觀，總是有千百個理由去偽裝自己，而電影中莉莉所代表的，不只是性別置換手術的里程碑，亦是勇敢活出自我真實的倔強。

滿足自我的擁有不是擁有，接受失去會比強佔得到的更多。

因為丈夫選擇以莉莉的身分生活，也意味著格蕾塔將失去埃納。起初對於這些行為，格蕾塔認為只是夫妻間的一時胡鬧，惟在發覺丈夫頻繁地作女裝打扮後，格蕾塔誤以為是自己的丈夫病了。面對摯愛的改變，二人的婚姻生活也逐漸受到衝擊，但在丈夫的告白中，格蕾塔意識到眼前深愛的人並沒有病，即便悲痛也選擇支持丈夫的決定。

格蕾塔起初有著不放手的堅持，卻不料想留住埃納的心願，對於莉莉都是傷及見骨的打擊。在親密關係中，有著難得的作為叫「成全」，藉由犧牲自己的利益、情感，使深愛的另一方過得更為幸福，但往往也因此失去了自己曾經把握過的一切；然而，滿足自我的擁有不是真正的擁有，只是一種令人不適的愛人方式，有時接受失去會比強佔所得到的更多。

《丹麥女孩》中的勇氣與寬宏，是對生命的尊重與珍視，畢竟在未確定有來生的今世，盡力活出自己想要的樣子，或才是對人生的負責。

延伸閱讀：

英式浪漫的溫情喜劇。《真愛每一天》：「竭盡所能地把握生活，享受非凡人生的平凡生活。」



飽受壓抑、背負社會期待的包袱消失了嗎？3 部詮釋女性主義的時代電影，點出女權渴望的萌芽與希望



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/