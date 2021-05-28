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宅在家就要玩Switch！主機、超級瑪利歐遊戲、健身環全部「超甜價」必買

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文／C編

宅在家哪裡都不能去，不妨買台SWITCH來玩遊戲吧！「Her和她」推出「任天堂 Nintendo Switch 限時快閃」活動，不但有Switch主機可以買，原價9780元、特價9499元，現在最夯的健身環大冒險、超級瑪利歐3D世界、紙片瑪利歐：摺紙國王等遊戲也都特價，絕對可以入手。

▼ ▼ ▼點我搶超低價▼ ▼ ▼

▲Switch,任天堂,遊戲機,遊戲,3C,Her和她。（圖／記者李薇攝）

▲任天堂 Switch紅藍主機＋健身環遊戲組，原價12330元、特價11599元。點我購買。

還沒買主機，可以參考主機與遊戲片的組合，其中最夯的絕對是「Nintendo 任天堂 Switch紅藍主機＋健身環遊戲組」，最近很多時間宅在家，運動量大幅減少，健身環讓你在家也能動起來，原價12330元、特價只要11599元，之前沒下手，現在是最好時機。

▲Switch,任天堂,遊戲機,遊戲,3C,Her和她。（圖／nintendo_jp IG）

▲宅在家中最好的娛樂就是Switch。（圖／nintendo_jp IG）

還有一款組合為「Nintendo 任天堂 Switch紅藍主機＋超級瑪利歐3D世界＋狂怒世界」，這款算是瑪利歐粉絲必收遊戲，因為超級瑪利歐3D世界是經典，去年推出Switch版本還加上狂怒世界，怎麼能不玩？

已經有主機的人，不妨可以買遊戲片，像是「紙片瑪利歐：摺紙國王」、「健身拳擊」、「任天堂明星大亂鬥特別版」、「皮克敏3 豪華版」、「超級瑪利歐 3D 收藏輯」等，都有優惠折扣，平均一片1500元左右，趁機多買一些絕對划算。

▼ ▼ ▼點我搶超低價▼ ▼ ▼

▲Switch,任天堂,遊戲機,遊戲,3C,Her和她。（圖／記者李薇攝）

▲任天堂 Switch紅藍主機＋健身環遊戲組，原價12330元、特價11599元。點我購買。

重點是現在不能出門，直接上網下單就可以享受直送到家的服務，不管是一片遊戲還是主機加上遊戲，都可以安全地取得，絕對是現在最好入手的時刻。

關鍵字：

Switch, 任天堂, 遊戲機, 遊戲, Her和她, Her

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