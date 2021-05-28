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失眠族注意！睡前「5種食物」別吃，小心睡不著

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▲▼失眠族注意！睡前「5種食物」別吃 。（圖／Unsplash）

▲睡不好或許和睡前吃的食物有關。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人生活壓力大，即便上午沒喝咖啡，晚上多半有睡不好的毛病，明明很累但就是睡不著，除了一般我們知道的咖啡和茶會影響睡眠，中醫師指出一些蔬果和睡眠品質也息息相關，若你有睡不好的問題，以下少吃為妙。

▲▼失眠族注意！睡前「5種食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#加工肉品

加工肉品含有大量的酪氨酸 會導致大腦產生多巴胺，使精神變得興奮，進而導致失眠。加工肉品的鈉含量高，不只會使血壓升高，睡到一半更會口渴想喝水，導致睡眠中斷。


▲▼失眠族注意！睡前「5種食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#豆類、十字花科加工食物

豆類在人體消化過程中，會產生較多氣體，而十字花科蔬菜食物，像是花椰菜或是羽衣甘藍皆含不溶性纖維，在人體消化速度較慢，容易引起脹氣不適。

▲▼失眠族注意！睡前「5種食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#高咖啡因食物

高咖啡因食物像是黑巧克力、咖啡、茶、可樂等，因咖啡因會減少褪黑激素分泌，導致抑制睡眠，更有利尿作用，所以不建議大家在睡前食用。

▲▼失眠族注意！睡前「5種食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#辛辣食物

辛辣食物會導致胃灼熱，也會使得體溫升高起導致血液循環加快，其他像是補氣食材也會促進體內新陳代謝，心跳加快，以上都會影響睡眠品質。

▲▼失眠族注意！睡前「5種食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#油膩食物

油膩食物因為不容易消化，在胃部停留時間較長，也會影響睡眠，如果有睡不好的困擾，建議睡前3小時不要吃油膩食物。

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關鍵字：

失眠, 食物

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