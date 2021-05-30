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《請回答1988》惠利鵝黃色禮服踢鐵板　撞衫女神全智賢敗在兩個地方

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記者王則絲／台北報導

韓女星李惠利近日攜手張基龍合作的新劇《我的室友是九尾狐》剛開播收視就開紅盤，日前新劇發布會上惠利穿著一襲鵝黃色禮服亮相，不過這套服裝凍齡女神全智賢早先在品牌形象中就曾示範過，這回惠利撞衫超大咖的前輩踢到鐵板，不光是在身高上略遜一籌，惠利胸前的蕾絲內襯也被指出有些多餘。

▲全智賢、李惠利撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲《我的室友是九尾狐》發布會。（圖／翻攝自IG@tvndrama.official）

惠利因演出被網友票選為此生必看韓劇《請回答1988》，知名度與人氣都大大提升，絲毫沒有包袱的可愛形象讓民眾對她的好感度超高，最近主演新劇《我的室友是九尾狐》剛開播，雖然九尾狐不算是新鮮題材，依然受到很大關注度，第一集播出收視就達到了5.2%，成績很不錯。

▲全智賢、李惠利撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢日前出鏡春夏形象。（圖／翻攝自IG@alexandermcqueen）

日前舉行的新劇發布會上，惠利穿著來自Alexander McQueen今年春夏的鵝黃色低胸禮服登場，與張基龍站在一起CP感爆棚，充滿活力的色調很符合她可愛、開心果的形象，少女感之中帶有一絲優雅。

▲全智賢、李惠利撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲惠利這回撞衫踢到鐵板，胸口蕾絲內襯似乎有些多餘。（圖／翻攝自IG@stylist_eel）

只不過Alexander McQueen的代言人全智賢，先前就曾在品牌春夏形象中演繹過同套服裝，形象一出還引起話題，除了有凍齡顏值外，173公分的模特身材駕馭起來絲毫不輸專業超模，惠利這回撞衫可說是踢到了大鐵板，雖然穿起來的確青春可愛，也能襯托氣質，但是在身高、比例上就稍稍略遜大咖前輩全智賢一籌，此外，惠利胸前的內襯蕾絲造型也被指似乎有些多餘。

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關鍵字：

惠利, 李惠利, 撞衫, 全智賢

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