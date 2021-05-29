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「酒精噴霧機」1280元→588元！門口放一台超方便　回家立刻消毒

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文／C編

疫情升溫，出外接觸太多人也會增加風險，盡量待在家，保護自己也保護他人。如果一定得出門工作或是購買民生必需品，也要回家就立刻清潔消毒，「Her和她」建議在居家玄關裝上「QHL酷奇全自動感應酒精專用噴霧機」，一回家就可以零接觸立刻消毒雙手，方便又安全。

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 ▲QHL,酷奇,酒精,噴霧機,消毒,防疫,。（圖／pexels）

▲QHL酷奇 全自動感應酒精專用噴霧機，原價1280元、特價588元。點我購買。

QHL酷奇全自動感應酒精專用噴霧機，採用紅外線感應裝置，不需要接觸，靠近就會自動偵測、噴出酒精，除了方便消毒雙手，像是手機、包包或是外出帶出門的錢包，也可以拿布透過它噴出的酒精擦拭。

 ▲QHL,酷奇,酒精,噴霧機,消毒,防疫,。（圖／pexels）

▲防疫非常時期，正確洗手對抗疫有效。（圖／pexels）

這款噴霧機，感應只需要0.5秒，可噴出5萬次，擁有IPX4級的防水等級，潮濕環境也能使用，一次能裝入360ML的酒精，容量不小，一般居家很夠用，還可以調控噴出的用量，有0.8g或1.6g可以切換。

 ▲QHL,酷奇,酒精,噴霧機,消毒,防疫,。（圖／pexels）

▲多清潔遠離病菌。（圖／pexels）

不只是一般居家需要，開店、工作場域也都適合，保護自己也保護別人，購物網站「Her和她」推出「QHL酷奇 全自動感應酒精專用噴霧機」，原價1280元、特價588元，熱銷現貨，售完不補，而且588元就享有免運優惠，多買幾台放在需要的地方，隨時隨地消毒。

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▲QHL,酷奇,酒精,噴霧機,消毒,防疫,。（圖／pexels） 

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關鍵字：

QHL, 酷奇, 酒精, 噴霧機, 消毒, 防疫, Her, Her和她

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