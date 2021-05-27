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小禎宅家保養術公開！「肌膚亮到爆炸」靠勤敷面膜＋2秘訣

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▲▼小禎宅家保養術 。（圖／翻攝IG）

▲小禎宅在家也不忘做運動，希望疫情解封後6塊腹肌依舊在。（圖／翻攝FB@胡小禎，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

新冠疫情持續延燒，許多公司都改為WFH（Work From Home），不少藝人也都呼籲大家一起「宅在家」，像是新一代瘦身女神小禎（胡盈禎）就常在社群分享自己的宅家生活，不僅開設線上運動課程，更趁機好好保養，天天敷面膜，喊話希望疫情解封後，自己6塊腹肌還在、體脂肪依舊維持在15.3，皮膚也能亮到爆炸。

▲▼小禎宅家保養術 。（圖／翻攝IG）

▲▼小禎宅家保養術 。（圖／翻攝IG）

▲除了開設線上運動課程，她也公開自己的宅家保養法，帶粉絲一起變瘦變美。
全台三級警戒繼續延長，小禎的宅家生活依舊很忙碌，不僅常在FB上分享美食，也跟藝人小馬一起推出線上運動課程，帶粉絲一起居家運動，更公開自己宅在家的保養計畫。

她透露自己每天至少敷臉一次，有時候早晚各一次，更利用追劇時間同步敷面膜，完全不浪費時間，她也不藏私分享自己的敷臉小撇步，在敷面膜前她會先使用舒緩保濕膠囊，提升保濕與吸收度，且每個月做一次去角質。她表示「只要勤敷臉，皮膚就會回饋給你，但最重要的是要挑不過敏的材質，以及真的會幫你的臉保水的產品，不然都是白敷的。」

▲▼小禎宅家保養術＋面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲W.SHOW 在家防疫敷起來最美麗面膜組，10＋10片，特價NT$1,798。

而她愛用的面膜正是來自網上人氣很高的台灣原生保養品牌W.SHOW，W.SHOW也因應WFH、宅家防疫，特別推出「在家防疫敷起來最美麗面膜組」，讓大家能利用這段在家時間更長的機會，讓肌膚更有感變好變亮。

「在家防疫敷起來最美麗面膜組」內含被稱為乾燥缺水肌救星的全效保濕面膜10片，以及添加傳明酸、熊果素，能改善肌膚暗沉、膚色不均的全效透白面膜10片。

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▲▼小禎宅家保養術＋面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲肌研 極潤金緻水凝絲高效保濕面膜，3片裝，NT$299。

肌研極潤金緻系列以極致潤澤的保濕功效深得許多乾肌人喜愛，今年5月台灣更限定推出全新「極潤金緻水凝絲高效保濕面膜」，將日本樂敦製藥研發出的7重玻尿酸保濕精華，注入獨特水凝絲雙層面膜布，極輕薄材質能服貼全臉，並吸附大量精華，為肌膚長效水嫩保濕，讓肌膚維持水潤透亮感。

▲▼小禎宅家保養術＋面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜，20ml*6片，NT$1,500。

γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜添加植物性膠原蛋白γ-PGA，突破傳統玻尿酸10倍保水力，可提高皮膚天然保濕因子，搭配海洋純淨礦物質及植物萃取，同時舒緩、柔嫩肌膚，更採用加入硅藻泥的立體蜂巢面膜布，服貼性高，讓傳導力更加乘。

▲▼小禎宅家保養術＋面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲THREE 平衡SPA面膜，16ml*6片，NT$2,400。

以日本溫泉為靈感打造的平衡SPA面膜，選用有機棉做為面膜紙質，天然由來成分99%，集結溫泉水及山白竹純露、蘋果果實純露和植物萃取精華，可深層潤澤肌膚，舒緩軟化因乾燥導致的僵硬角質層，並有著前導精華般作用，可提升後續保養品吸收滲透，打造水潤豐盈及透明感的肌膚。

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關鍵字：

小禎, 胡盈禎, 居家, 防疫, 宅在家, 保養, 護膚, 秘訣, 面膜, 敷臉, 健身

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