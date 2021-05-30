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「鬼滅之刃捲壽司機」太狂！手殘也能做出炭治郎、禰豆子造型便當

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編輯／Emily　圖／翻攝自atpress.ne.jp、takaratomy.co.jp

日本動漫《鬼滅之刃》擁有高人氣，最近日本Bandai玩具公司新推出一款超狂的「鬼滅之刃捲壽司機」，跟著步驟操作，就算手殘也能捲出角色羽織花紋的壽司，還能做出精緻度破表的炭治郎、禰豆子等人物造型，成品可愛到不忍心吃。最近防疫只能待在家，超想購入一台來動手做。

▲鬼滅之刃捲壽司機。（圖／翻攝自atpress.ne.jp）

「鬼滅之刃捲壽司機」組裝和操作方法都很簡單，適合大人、小孩一起同樂，裡面有三種粗細不同的滾輪，把海苔、米飯放進去，再添加火腿、小黃瓜、蛋絲等自己喜歡的材料，轉一轉就能捲出1cm、3cm、5cm三種尺寸的壽司，也能放入吐司或可麗餅皮，做出好吃的甜食。

▲鬼滅之刃捲壽司機。（圖／翻攝自atpress.ne.jp）

▲鬼滅之刃捲壽司機。（圖／翻攝自atpress.ne.jp）

更厲害的是裡面還附有13種《鬼滅之刃》角色食譜，只要遵循步驟，手殘黨也能做出神人級卡通便當。比較簡易的是「羽織花紋壽司」，把不同顏色的飯和材料排列好，就能捲出美美成品，進階一點可以挑戰做炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助四個角色，食譜有附他們的髮型、配件模板，讓你可以照著剪下來，還有教你做禰豆子竹筒、日輪刀造型點心。

▲鬼滅之刃捲壽司機。（圖／翻攝自atpress.ne.jp）

▲鬼滅之刃捲壽司機。（圖／翻攝自atpress.ne.jp）

另外，日本玩具公司TAKARA TOMY則是與知名迴轉壽司店「壽司郎」合作，把迴轉壽司概念與鐵道列車玩具結合，推出一款有趣的「迴轉壽司列車」，裡面有鐵軌、列車、壽司盤等零件可以組裝，還有造型逼真、可愛的鮪魚、蝦子、玉子⋯⋯玩具握壽司，擺在盤子上再用列車傳送，就能在家中體驗在壽司店用餐的感覺。

▲鬼滅之刃捲壽司機。（圖／翻攝自atpress.ne.jp）

▲鬼滅之刃捲壽司機。（圖／翻攝自atpress.ne.jp）

▲鬼滅之刃捲壽司機。（圖／翻攝自atpress.ne.jp）

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關鍵字：

鬼滅之刃, 壽司, 玩具, 料理

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