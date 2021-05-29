LIFE・經典／一本靠「洞洞」銷售超過千萬的童書　讓小孩愛上閱讀

▲艾瑞．卡爾最知名的作品《好餓的毛毛蟲》。（圖／路透）

記者蔡惠如／綜合報導

美國知名的兒童繪本作家艾瑞．卡爾（Eric Carle），近期與世長辭，享年91歲，他所創作的知名作品《好餓的毛毛蟲》已在全球銷售超過3000萬本，被譯成60多國語言，最大特色就是在頁面中，有洞動的設計，讓孩子能用手指、棉線在其內穿梭，開啟自我的想像力，進而愛上閱讀。

曾榮獲美國《紐約時報》年度最佳童書、義大利波隆那書展設計大獎的艾瑞．卡爾，在其一生中創作超過70多本兒童繪本，只為小孩畫畫的他，其離世的訊息也引起許多家長的感念，誠品書店粉絲團上，在卡爾爺爺離世的訊息下，就有超過5000個民眾表達心情，以及破百則留言感謝。

▲艾瑞．卡爾2009年出席美國全國閱讀日的電視活動。（圖／美聯社）

卡爾最知名的作品《好餓的毛毛蟲》在1969年問世，主角是一隻綠色毛毛蟲，書中描述牠每天吃掉不同種類的食物，在一週後蛻變成一隻翅膀鮮豔的美麗蝴蝶。其風格採用他最具特色的拼貼技法，巧妙放置在食物上方的小洞，可以讓小朋友或說故事的人，用手指或其他物品穿過，即便是2Ｄ的平面，也能啟發小朋友更多的想像力。

而簡單易讀的故事內容，除了依序讓孩子認識星期、顏色、食物、數字之外，也能讓讀者領略，看著毛毛蟲一路進食成長，最後蛻變成美麗的蝴蝶時，不但能感受到生命的歷程，也能體認到細微變化和可貴。

▲2009年歌手小賈斯汀Justin Bieber在紐約NBC電視節目上也朗讀了《好餓的毛毛蟲》。（圖／美聯社）

近期卡爾官方Instagram帳號發布聲明，表示《好餓的毛毛蟲》和許多其他備受喜愛經典作品的作者兼繪者艾瑞．卡爾，於5月23日週日離世，終年91歲。」讓許多家長都表示感謝與惋惜。或許等疫情趨緩，我們能有機會前往「艾瑞．卡爾圖畫書美術館」(The Eric Carle Museum of Picture Book Art)，它也是美國的第一座圖畫書美術館。