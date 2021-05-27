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「錶王」PP運動風女錶多連發　加兩地時間功能更實用

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▲▼Patek PHilippe,Chopard 。（圖／公關照）

▲PP海底探險家Aquanaut系列新增7款男、女新錶。（圖／PP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）又獻驚喜，今一口氣發布Aquanaut系列7款男、女新錶，壯大休閒錶款陣容。女錶Aquanaut Luce加大錶徑尺寸至38.8毫米，並新增由石英機芯驅動兩地時間的女錶；同系列男錶則首度推出白金計時碼錶，備有深藍及卡其綠色可供選擇。

▲▼Patek PHilippe,Chopard 。（圖／公關照）

▲PP錶徑加大至38.8毫米的Aquanaut Luce編號5267/200A-011卡其綠色鋼製石英腕錶，586,000元。

▲▼Patek PHilippe,Chopard 。（圖／公關照）

▲PP Aquanaut編號 5968G-001計時碼錶，2,018,000元。

1997年問世的Aquanaut系列，靈感源自PP高級運動錶Nautilus 時計系列，具備辨識度高的八角圓潤錶環與錶殼、方格凸紋裝飾錶面與錶帶等特色。新款不鏽鋼Aquanaut Luce編號5267/200A石英女錶，尺寸加大，錶帶改為一體成型，備有黑色、白色和卡其綠色選擇，搭載自動上鍊機芯的編號5268/200R-001白色款女錶，也同步加大錶徑至38.8毫米。

▲▼Patek PHilippe,Chopard 。（圖／公關照）

▲PP Aquanaut Luce編號5268/200R-001 玫瑰金自動上鍊腕錶，1,456,000元。
 

PP也為女性增添實用功能款式，打造編號5269/200R兩地時間腕錶，由實心指針顯示當地時間、鏤空針指示原居地時間，將錶冠拉至中間位置即可前後調整當地時間，6時位置則設有日夜顯示器。

▲▼Patek PHilippe,Chopard 。（圖／公關照）

▲PP Aquanaut Luce編號5269/200R-001兩地時間石英腕錶，1,173,000元。

有別於PP加大女錶尺寸，蕭邦（Chopard）與伯爵（PIAGET）不約而同為經典款縮小錶徑，蕭邦以滑動鑽石設計著稱的Happy Sport系列首度推出錶徑33毫米款式，伯爵招牌超薄錶Altiplano系列將尺寸下修至35毫米的Origin 35mm錶，搭載501P自動上機芯，是一款男、女皆宜的薄型錶。

▲▼Patek PHilippe,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Sport 33腕錶更容易與手環疊戴搭配，公平採礦認證之18K玫瑰金皮錶帶款，499,000元。

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關鍵字：

錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, Chopard, 蕭邦

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