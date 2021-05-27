超可愛「貓咪洗衣袋」一次4款　洗衣服都跟著有療癒好心情

文／Squid 圖／貓部、bellemaison.jp

日本貓部與插畫家995合作，推出全新的貓咪洗衣袋，一次四種不同的貓咪顏色設計，每一款都做得相當到位，包括貓咪窩著的腳，翻過洗衣袋就可以看見藏起來的腳腳，還有拉鍊可以藏在標籤裡面，不只是可愛，而且非常細膩。

貓部經常推出跟貓咪有關的各種單品，這次與插畫家合作的款式是超級實用的洗衣袋，不但做成立體的貓咪形狀，連貓咪的手腳都做得恰到好處，身體跟頭還有不同的拉鍊，可以拆開一次洗不同的東西，非常適合外出旅行使用。

因為前面的頭可以放入襪子、內衣褲等小物，身體中央可以放入衣服、褲子之類的大件單品，而且一點都不用擔心看見裡面的衣服，回家直接丟進洗衣機裡面就可以，超級方便又實用，重點是可愛的外型讓人忍不住一次入手全部款式。

之前日本Belle Maison也推出角落生物的洗衣袋，一共有八款造型，白熊、貓咪、恐龍、企鵝、炸蝦每款角色都有，讓人使用起來心情都跟著好了起來，尤其是現在正逢居家防疫時刻，更需要這種療癒小物，治癒我們的心靈。

看著可愛的洗衣袋在洗衣機裡面轉來轉去，不得不說，心情都會跟著愉悅了起來，原本無聊的家事時刻都因它們而有趣了起來，一點都不會有做家事的無聊煩躁感，真的一定要趁著這段時間入手。

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