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女孩注意！「99%男生愛你都會非常主動」，他其實只是沒那麼喜歡你

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▲▼女孩注意！別給渣男機會讓他渣。（圖／Unsplash）

▲女生戀愛要擦亮眼睛，以下重點請謹記。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

最近是否戀愛不順，或是渣男運特別強，女生們以下重點快筆記，有時候被傷害是因為你給對方太多機會，若真是不適合，轉身就走才是正解。

#不要用感動讓對方愛上你

很多女生都企圖用感動得到對方的心，或許一開始真的因為憐憫而愛上，但這真的不是愛情，過了一段日子兩人關係崩解回到原點，你換來的只是傷心難過而已。

▲▼女孩注意！別給渣男機會讓他渣。（圖／Unsplash）

#別給渣男機會讓他渣

戀愛總會遇到幾個渣男，但是遇到的渣男有多渣，則是取決你給他多少機會，你不願意相信自己的直覺，竟願意在愛情裡重蹈覆轍，這樣真的只能怪自己。

#對方展現真面目時，請相信自己的眼睛

明明知道她和別人曖昧，還勸自己這只是正常往來，如果真的不能忍受，千萬也不要催眠自己容忍，這樣的愛情真的很不健康。

▲▼女孩注意！別給渣男機會讓他渣。（圖／Unsplash）

#99%愛妳的男人都會非常主動

愛情中不少女生總是愛猜對方的心，要知道高達99%的男生真的愛你，都會表現非常主動，1%男生經過你暗示後，也是會變主動，若是需要你去猜，他就是沒那麼愛你，要不然就是把你當成備胎。

#懷疑自己的時候，請轉身離開

很多人談戀愛談到自信盡失，另一半常用言語或是行為讓自己覺得一文不值，當開始懷疑自己的時候，就代表你正處於一段有毒關係中，趕快離開才是正解。

▲▼女孩注意！別給渣男機會讓他渣。（圖／Unsplash）

#愛自己勝過一切

不少女生把愛情當作一切，對於另一半的要求言聽計從，要知道即便戀愛，還是要把自己放在第一位，重視自己，把其他人都放在後面才不怕吃虧。

關鍵字：

戀愛, 愛情

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