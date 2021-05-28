Valentino彩妝紅色鑲金邊好奢華！粉絲都準備搶這款「蜜粉小包」

記者李薇／台北報導、攝影 圖／dreaminlace IG、trendmood1 IG

繼GUCCI推出彩妝品之後，現在精品大牌Valentino也要推出旗下的Beauty系列，以性感的紅色作為設計包裝，搭配上金色的大LOGO以及鑲邊，簡約卻又充滿高級感，其中一款更是以小包作為設計概念，在網路上已經被網友推爆！

這次Valentino的美妝線，以紅色搭配金色作為包裝主軸，其中爆紅的小包包，是一款可以背在身上的蜜粉餅搭配迷你的唇膏，直接打開就可以補妝，非常方便又可愛，還沒上市就已經被網友推爆，大家都想要買這款單品。

除了小包包，這次推出的品項還蠻多，包括口紅、腮紅、粉底液等等，最重要的是連亞洲女性愛用的氣墊粉餅也有，以紅色皮革作為設計，金色的大LOGO鑲嵌，看起來霸氣又有質感，相信有機會進入台灣一定會是女孩的搶攻品項。

不只是Valentino成為國外女孩注目的焦點，GUCCI的彩妝也是近年很受到歡迎的精品彩妝，在日前於免稅店也推出粉底液單品，目前台灣專櫃還未有正式上市的消息傳出，但相信不久一定會有新品上市的訊息出現。

目前粉底系列GUCCI就只有推出柔焦凝光粉餅單品，粉紅色的包裝設計搭配上金色的鑲邊，看起來就非常粉嫩可愛，重點是粉質也非常細膩，使用起來可以輕易地打造出自然卻又不會厚重的底妝效果。

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