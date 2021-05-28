fb ig video ETtoday search mobile

Valentino彩妝紅色鑲金邊好奢華！粉絲都準備搶這款「蜜粉小包」

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／dreaminlace IG、trendmood1 IG

繼GUCCI推出彩妝品之後，現在精品大牌Valentino也要推出旗下的Beauty系列，以性感的紅色作為設計包裝，搭配上金色的大LOGO以及鑲邊，簡約卻又充滿高級感，其中一款更是以小包作為設計概念，在網路上已經被網友推爆！

▲GUCCI,Valentino,彩妝,精品彩妝,精品。（圖／IG）

這次Valentino的美妝線，以紅色搭配金色作為包裝主軸，其中爆紅的小包包，是一款可以背在身上的蜜粉餅搭配迷你的唇膏，直接打開就可以補妝，非常方便又可愛，還沒上市就已經被網友推爆，大家都想要買這款單品。

▲GUCCI,Valentino,彩妝,精品彩妝,精品。（圖／IG）

除了小包包，這次推出的品項還蠻多，包括口紅、腮紅、粉底液等等，最重要的是連亞洲女性愛用的氣墊粉餅也有，以紅色皮革作為設計，金色的大LOGO鑲嵌，看起來霸氣又有質感，相信有機會進入台灣一定會是女孩的搶攻品項。

不只是Valentino成為國外女孩注目的焦點，GUCCI的彩妝也是近年很受到歡迎的精品彩妝，在日前於免稅店也推出粉底液單品，目前台灣專櫃還未有正式上市的消息傳出，但相信不久一定會有新品上市的訊息出現。

▲GUCCI,古馳,蜜粉餅,粉餅,嬌蘭,迪奧,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

目前粉底系列GUCCI就只有推出柔焦凝光粉餅單品，粉紅色的包裝設計搭配上金色的鑲邊，看起來就非常粉嫩可愛，重點是粉質也非常細膩，使用起來可以輕易地打造出自然卻又不會厚重的底妝效果。

長捲髮可以做的兩種度假造型　不管是垂墜還是包頭都超美

只會綁公主頭也沒關係！只要會拉鬆髮絲，照樣可以綁出大師級髮型

絕美的「杏仁烤奶」唇色系列　擦起來變韓系溫柔小姊姊

關鍵字：

GUCCI, Valentino, 彩妝, 精品彩妝, 精品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

ET Fashion

推薦閱讀

不買不行！6款乾洗手特搜：香味不但很高級、還能保濕潤澤

不買不行！6款乾洗手特搜：香味不但很高級、還能保濕潤澤

仙女級的「馬卡龍電子鍋」美炸！小家庭用剛好、收納不佔空間

仙女級的「馬卡龍電子鍋」美炸！小家庭用剛好、收納不佔空間

超可愛米奇、米妮泡泡洗手機！噴出綿密泡沫　讓人每天想瘋狂洗手

超可愛米奇、米妮泡泡洗手機！噴出綿密泡沫　讓人每天想瘋狂洗手

大創絕美「漸層指甲油」只要85元　輕刷一層就可以達到護甲效果 必學「蝴蝶結馬尾」超可愛！step by step教你輕鬆綁出萌系髮型 Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨 韓吃播主狂減48公斤！肥肚、游泳圈消失判若兩人　超猛剷肉招式公開 孫藝珍曬情侶裝太甜！加碼「玄彬視角」　粉絲暴動跪求：原地結婚 《我是遺物整理師》金句：一樣的東西，有人看到愛，有人看到恨 《轉學》娜諾厭世邪氣狂吸粉　私下最愛手袋曝光：幾乎全是YSL

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面