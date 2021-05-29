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防疫也要一點「儀式感」！夏日舒服香氛盤點，連沐浴都療癒

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▲▼儀式感香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲香氛讓人心情放鬆，日常保養不可缺的儀式感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情當前，居家防疫成為最近的生活模式，如何為乏味的居家防疫時光增添一些「儀式感」，香氛絕對是大功臣。噴在身上或家裡各個角落既芳香又療癒，清爽的氣息最適合悶熱的夏天。

▲▼儀式感香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲Elizabeth Arden 綠茶粉嫩櫻花香水，100ml，1,800元、綠茶粉嫩櫻花蜜滴舒體霜，500ml，1,300元。

伊麗莎白雅頓推出全新綠茶粉嫩櫻花香水，靈感來自於春天盛開的櫻花，搭配著甜杏仁、柑橘和清爽的綠茶，交織出一個優雅精緻香調.，愉快地喚醒你的感官。

除了推出香水以外，也推出同款香味的綠茶粉嫩櫻花蜜滴舒體霜，混合純正蜂蜜以及綠茶萃取，融入櫻花香調，並含有經歐盟有機認證的精油配方，能幫助舒緩並滋潤乾燥的肌膚，讓身心環繞在輕柔的櫻花香氛裡。

▲▼儀式感香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲innsfree帶來全新印象的洗沐系列。

香氛加入洗沐產品，也能為日常生活增添美好質感，來自南韓的天然保養品牌innisfree也特別邀請專業調香師，研發出充滿濃郁木質香氛的 re-stay 秘境洗沐保養系列，從產品包裝、觸感、成分、香氛都細心考量，希望能讓消費者沉浸在身體及心靈完全放鬆的療癒饗宴中，為緊繃的生活增添一點儀式感。

▲▼儀式感香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲沐浴乳、身體乳、洗髮精皆為環保包裝。

全新的秘境系列添加萃取自椰子的天然潔淨成分，帶給肌膚與秀髮溫和不刺激的洗淨效果，來自濟州島五種植物的複合成分，能提供卓越的保濕力，而彷彿置身在木造庭園中的木質香調，則帶來身心平靜的舒壓放鬆效果。

▲▼儀式感香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲簡約的白色秘境按壓瓶也很有質感。

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關鍵字：

香氛, 夏日

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