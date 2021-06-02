懷疑另一半出軌？網友最常用的5個「抓偷吃技巧」　從手機找到一切證據

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雖然說情侶之間保持互相信任，不過度探究隱私，才是打造健康關係的基礎要件，但是把信任掛在嘴邊，將之當作「偷吃」擋箭牌的渣男也大有人在。女孩們平常不需要過度焦慮，但是當妳的第六感告訴妳不對勁時，不妨試試運用以下5個「網友最常用的抓偷吃技巧」展開調查，不過大家還是要記得適可而止喔。

▲「網友最常用的抓偷吃技巧」以下一起來看看。（圖／翻攝自IG@minimalandcozy）



＃檢查手機是否有隱藏APP、刻意上鎖的APP

有些人出軌的第一步就是開始玩各種「交友軟體」，怕被發現的大概都會把APP藏在某個不起眼的資料夾裡，加上開啟鎖定功能，用搜尋、Siri也叫不出來，所以要找可疑APP的話，就要從對方手機設定中的應用程式一覽找，點進去後如果發現他把所有顯示的功能關掉，八成就是有秘密了。

此外，如果對方把APP刪掉了，也可以從App Store》頭像》已購項目》不在此iPhone上，找到曾經下載過的APP。

▲此畫面為設定中應用程式一覽》Siri與搜尋。（圖／截圖自手機）

＃查看電子支付消費記錄

現在電子消費實在太方便了，不像紙本發票，丟在外頭或捐出就看不到了，電子支付都會留下紀錄，包括大家愛用的LINE PAY，也能清楚看見交易紀錄，手機載具也是能看見詳細記錄的，如果有機會拿到對方的手機，不妨找看看有沒有可疑的消費。

▲LINE PAY交易紀錄。（圖／手機截圖）

＃IG小盒子、搜尋紀錄

如果有人想接近你的另一半，也許可以在社群平台上看見端倪，除了另一半發文時秒按讚的、每篇都留言的、愛標記他的⋯⋯明顯舉動外，其實心思比較細膩、小心的一點的可能會刻意避開，而從回覆限時動態下手，因為回覆限時動態是1對1的對話框，所以看另一半手機時不要忘了掃一掃右上角小盒子，或是徵求對方的帳號密碼登入查看。

＃LINE隱藏名單、聊天室

LINE依然是大家最常使用的聊天軟體，如果另一半有了曖昧的聊天對象，對話裡肯定有很多不能看的，要刪也刪不完，這時他有可能做的就是隱藏這個人，表面上根本就看不到，要聯絡時才去打開。懷疑另一半有偷吃對象時，不妨去他的LINE設定》聊天》隱藏的聊天室 中找找。

＃共用筆記本、雲端

更高招一點的話，偷情的人還可能不使用正常的聊天軟體，而是運用一些多用於辦公方面的APP來掩人耳目，比如說各式「共用筆記」功能的軟體，可以決定分享共用的對象，內容完全不限，或是用雲端收藏秘密照片，要有密碼才能開啟，所以在另一半手機裡找證據時，也不要忽略這些看起來正常的APP。