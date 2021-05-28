宅在家DIY的寶石耳環好美　千元搞定還能做專屬口罩鍊

▲輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY推出「天然寶石14K合金耳環（耳夾）材料包」，1,500元。（圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

防疫期間待在家裡的時間變多了，如何排遣無聊時光？台灣輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY提出新解，推出可在家DIY完成的「天然寶石14K合金耳環（耳夾）材料包」與「口罩鍊材料包」，每款都包含多種天然寶石，搭配線上影片即可完成獨一無二的專屬配件。

▲OLIVIA YAO JEWELLERY可DIY的天然寶石14K合金耳環。

OLIVIA YAO JEWELLERY的天然寶石14K合金耳環材料包內含5種寶石，包括珍珠、玫瑰石、拉長石、孔雀石等，以及一副14K合金耳環配件、附耳夾轉換器，代表DIY的垂墜耳環連沒有耳洞的女性都能佩戴；另一款口罩材料包則有三色主石可選，分別為珍珠、綠玉隨或蘇打石，輕鬆排出繽紛的口罩鍊，亦可作為眼鏡鍊使用。

▲OLIVIA YAO JEWELLERY口罩鍊材料包的成品很美，1,200元。

居家防疫除了手做飾品帶來樂趣，為自己好好裝扮也能提振精神，讓居家上班更有效率，孫芸芸接連分享她上班或宅在家的造型，全都戴上她的同名品牌YUN YUN SUN閃亮飾品，任何時候穿搭都不馬虎。

▲孫芸芸分享上班隨性拍的照片，黑色露肚裝搭配YUN YUN SUN的Galena系列耳環與手鍊。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）



►WFH也要漂亮！你需要一套「針織套裝」 一秒穿出法式高級感

►賴在甜甜圈椅耍廢太舒服 居家防疫也有好心情