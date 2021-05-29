狂吹冷氣反而NG？6個「夏季防暑」小秘訣　吃苦瓜、番茄也有用

▲天氣炎熱除了讓人滿頭大汗，還要小心中暑危機。（圖／翻攝IG@2m_ariel）

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今年還沒正式邁入夏季，炎熱高溫就提前到來，氣溫不斷飆升還少雨，待在家不開冷氣受不了，必須出門通勤時，短短一趟路就滿頭大汗，曬得頭昏眼花，要是熱到中暑更是痛苦。快把以下6個防暑小秘訣學起來，遠離中暑危機，降低暑氣纏身的不適感。

＃多吃維C蔬果＋苦味食物



飲食上除了可多吃黃瓜、番茄、芹菜或芭樂、奇異果等富含維生素C的新鮮蔬果，還可以適當吃些苦瓜、龜苓膏等帶有苦味的食物，有助於利尿祛濕和消炎退熱。

＃外出做好防曬措施



如果需要外出時，要做好防止曝曬措施，盡量戴遮陽帽或使用陽傘，減少陽光直曬，並盡量選穿寬鬆透氣，且能散熱吸汗的棉麻材質衣料的衣物，顏色也盡量以白色、米色等淺色為主。

＃多多補充水分



平時要多喝水，不要等到口渴了才喝，出門在外也要準備充足的常溫開水，以備及時飲用，尤其不要狂喝含糖的冰飲。大量出汗後，可適當補充淡鹽水、綠豆湯或含電解質的飲品，幫助維持體內電解質比例平衡。

＃及時散熱



在家感到悶熱時，可藉由冷水沖澡或多用濕毛巾擦拭肌膚，幫助散熱，但若是大量出汗時，最好不要立即用冷水沖洗，可先擦乾汗水，稍微休息後再用溫冷水洗澡，水溫注意不要太低。

＃減低室內外溫差



來回溫差大的室內室外也容易造成「陰暑」的中暑情況，室內空調溫度別貪涼開得過低，建議可盡量別低於攝氏26度以下。另外，出門前可提前10分鐘關空調，回到也別馬上把空調開到最大，幫助身體面臨在室內室外溫差時有緩衝時間，避免體溫驟降驟升使血管瞬間收縮發生意外。

＃充足睡眠



睡眠是人體的自我修復和生長激素分泌的重要時間，擁有充足的睡眠可幫助大腦和身體得到放鬆。但要注意，不要躺在空調的出風口下或直面電風扇，容易造成患上空調病或熱傷風。

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