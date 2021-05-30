對戒轉出愛情密語好甜　23,200元起訂製專屬款

▲點睛品PROMESSA Enigma對戒外圈刻有Forever字樣，單只23,200元起。（圖／點睛品提供）



記者陳雅韻／台北報導

從情人變成終生伴侶，一起精選對戒見證愛情，是最浪漫的事。點睛品由林宥嘉與丁文琪夫婦甜蜜代言的PROMESSA系列，推出專屬訂製Enigma戒指，令人驚喜的是配置專利旋轉結構，意謂上下戒環可分層轉動，可選擇不同貴金屬與表面處理，創作專屬兩人的對戒。

▲點睛品PROMESSA「Enigma」18K 白金玫瑰金波浪形對戒，單只23,200元起。



點睛品PROMESSA系列訂製款Enigma戒指，戒環上下環可轉動至不同位置展現不同佩戴風格，部分款式外圈更可刻上專屬的愛情密語，橫跨上下轉環的密語必須旋轉到特定位置才能完整呈現，可挑選18K金、白金或玫瑰金材質，表面處理如光面或拉絲亦可選擇，造型則備有圓形、波浪形及六角形3種，讓情人組合出心儀款式。

▲Hearts On Fire DLight白K金鑽石對戒女款（右）75,000元，男戒59,000元。（圖／Hearts On Fire提供）



鑽石品牌Hearts On Fire全新婚嫁DLight系列，則以D字圖案構成對戒，因為命名與設計靈感源自英文中代表歡愉的「Delight」，也象徵鑽石「Diamond」，樣式則呼應1920年代風行的Art Deco裝飾藝術，不僅有對戒款式，同時有單鑽求婚戒可配成套，用放大鏡細看，4個鑲爪頂端都是D字造型。

▲Hearts On Fire DLight鉑金單鑽戒指，主鑽0.30克拉款式約104,000元起。

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