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油肌人必備神隊友！Kiehl’s推市面首款「吸油凝凍」　Simple精華熱賣破百萬

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▲▼油肌必備控油保養。（圖／品牌提供）

▲對許多油性肌來說，夏季必備帶有控油效果的保養品。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

研究報告指出，氣溫每上升攝氏1度，皮脂分泌量會增加10%，對於肌膚狂冒油的油肌人來說，到了夏季更是痛苦，油光、粉刺問題越發猖狂。這時具有控油、甚至「吸油」效果的保養品絕對是油肌人夏季必備的神隊友，像是Kiehl’s就推出市面上首款「會吸油」凝凍，不僅控油保濕，還能將吸附多餘油光；香奈兒則是推出擁有柔焦效果又能吸油光的全新BOY機能水；而在英國熱賣超過百萬條的Simple控油精華也全新引進。

▲▼油肌必備控油保養。（圖／品牌提供）

▲Kiehl’s 冰河醣蛋白吸油水感凝凍，50ml，NT$1,350；125ml，NT$2,400。

Kiehl’s太狂了，竟然推出首款會「吸油」的凝凍！每到夏季就會狂賣的冰河醣蛋白無油清爽凝凍，今年推出超強姊妹款「冰河醣蛋白吸油水感凝凍」，不僅無添加油脂，全新配方更導入獨家「微分子氨基酸」，能有效吸附油光，從幫肌膚控油進化到主動將多餘油脂吸附，持久調理皮脂線分泌，讓肌膚長時間維持清爽。

▲▼油肌必備控油保養。（圖／品牌提供）

▲全新吸油凝凍控油、保濕都有感。

除了「主動吸油」，還有經典成分「冰河醣蛋白」的強效保濕力，讓保濕、控油都有感，持續使用還有助於緊緻毛孔，讓肌膚變得細緻光滑，搭配連男生都愛用的清爽凝凍質地，就算是大油肌在夏季也能一掃油光滿面，維持清爽透亮。

▲▼油肌必備控油保養。（圖／品牌提供）

▲Kiehl's更同步推出多種買贈活動。

為歡慶全新「吸油凝凍」上市，Kiehl’s即日起更於專櫃與官網同步推出超有誠意的多種買贈活動，像是購買全新「吸油凝凍」50ml即可獲贈「吸油凝凍」7ml X 3；購買「吸油凝凍」125ml即可獲贈「吸油凝凍」7ml X 2＋金盞花化妝水40ml，最高可獲得價值NT$4,600的明星好禮組合。

▲▼油肌必備控油保養。（圖／品牌提供）

▲CHANEL BOY甦活機能水，100ml，NT$2,540。

除了Kiehl’s吸油凝凍，香奈兒「BOY系列」全新推出的甦活機能水也是兼具補水又能吸附油光的油肌好夥伴。

專為男士三大肌膚問題：出油、缺水和刮鬍後敏感不適打造的「BOY甦活機能水」，採用玻尿酸與植物甘油雙效配方，可舒緩肌膚同時保濕，還添加含高濃度抗氧化分子的哥斯大黎加綠咖啡萃取PFA，可保護肌膚、提升防禦力。此外，更加入源自天然的超微細粉末，不僅有柔焦效果能修飾瑕疵，還可吸附油光，搭配柔滑輕盈的水凝霜質地，一抹推開就能吸收，不含酒精，連敏感肌都能使用。

▲▼油肌必備控油保養。（圖／品牌提供）

▲Simple SOS毛孔調理控油精華，25ml，NT$369。

而在網上擁有眾多好評的敏感肌專業保養品牌Simple清妍，今年夏天也推出全新「控油毛孔調理系列」，添加許多專櫃級保養成分，能溫和收斂毛孔、有效控油，同時提升肌膚整體防禦力，讓肌膚能回到油水平衡的健康狀態。

其中人氣最高的「SOS毛孔調理控油精華」添加高比例10%金縷梅萃取，可溫和收斂毛孔並減少油脂分泌，速效抗痘，還加入百里星、益生元、菸鹼醯胺及鋅，可平衡油脂分泌，提升肌膚防禦力，維持肌膚健康，在英國熱賣超過百萬條。

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關鍵字：

保養, 護膚, 夏季, 夏天, 出油, 控油, 吸油, 吸油凝凍, 抗痘, 油光, 油肌, 毛孔, 痘痘, kiehl’s, 契爾氏, CHANEL, 香奈兒, Simple

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