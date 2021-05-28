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麥當勞包裝變紫色！聯名BTS太逼人　除了浴袍、薯條小包，竟還有特餐

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記者王蓁蓁 / 台北報導

超火紅的韓國男團防彈少年團（BTS）全球人氣看漲，前陣子一躍晉升成為LOUIS VUITTON（路易威登）品牌大使，讓粉絲們興奮不已，近日再度宣布跨界合作麥當勞，推出一系列聯名商品，以及以成員們最愛的餐點打造的全新套餐「The BTS Meal」，餐點包裝也全都換上BTS代表色「紫色」，絕美的包裝與週邊即便不是ARMY也超想入手！

▲BTS聯名麥當勞 。（圖／翻攝IG）

▲麥當勞用薯條排列成BTS的Logo官宣跨界合作。（圖 / 翻攝IG@mcdonalds)

▲BTS聯名麥當勞 。（圖／翻攝IG）

▲防彈少年團成為LV品牌大使。（圖 / LOUIS VUITTON 提供）

不是第一次跨界聯名的麥當勞，先前攜手饒舌歌手Travis Scott推出的超逼真麥克雞塊抱枕、與「I’m love it」麥當勞內用餐盤等聯名商品，即使到現在還是不斷在網上炒賣，令不少網友們十分期待這次與BTS的合作周邊！

▲BTS聯名麥當勞 。（圖／翻攝IG）

▲BTS聯名麥當勞 。（圖／翻攝IG）

▲BTS聯名麥當勞 。（圖／翻攝IG）

▲BTS聯名麥當勞 。（圖／翻攝IG）

▲麥當勞與BTS聯名系列每樣都讓人好想入手。（圖 / 翻攝IG@btsxmacdonalds）

麥當勞先是用薯條排列成BTS的Logo在官網宣布此次跨界合作，聯名服飾、與包款配件除了麥當勞經典的「M字」拱門外，也都可以看見BTS的招牌標誌，可愛的薯條被點綴在T恤、襪子、包包上，系列中呼聲最高的浴袍則是以BTS代表色「紫色」作為主視覺，太適合現在宅家防疫的我們，另外薯條外型的小包也可愛破表，讓人選擇障礙發作，每樣都好想要！

聯名服飾商品之外，麥當勞也不免俗帶來全新套餐——「The BTS Meal」餐點包含10塊麥克雞塊、中薯、中杯飲料，是根據BTS成員們的喜好搭配，除此之外麥當勞還開發了新沾醬，分別是甜辣醬（Sweet Chili）和肯瓊醬（Cajun Sauce），想必到時候一定又有一堆醬料的新吃法了！

新套餐當然要搭配新包裝，同樣注入BTS代表色「紫色」，從雞塊的紙盒、飲料杯就連紙袋也都被換上新裝，並寫上「The BTS Meal」，粉嫩的配色除了ARMY們令不少女孩們也超級心動，系列在Weverse Shop販售。

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關鍵字：

麥當勞, BTS, 防彈少年團, 聯名商品

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