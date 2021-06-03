fb ig video ETtoday search mobile

宋仲基「舔手指」畫面太撩人　西裝裡「沒穿」炸出緊實胸肌　

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國男星宋仲基近期登上韓版《GQ》雜誌六月號封面，畫面中逆齡高顏值與保養得宜的白皙「牛奶肌」，掀起不少話題，雜誌陸續又釋出多組先前未公開的時尚大片，只見他隨意擺拍就魅力噴發，其中一套西裝造型更以「裡面不穿」，炸出若隱若現的緊實胸肌，簡直太會撩人，另一組「舔手指」畫面，讓粉絲們瞬間暴動，「眼神太逼人」、「我的鼻血」、「這是18禁了吧」。

▲宋仲基 。（圖／翻攝IG）

▲宋仲基 。（圖／翻攝IG）

▲宋仲基畫報生圖「牛奶肌」依舊在發光。（圖 / 翻攝IG@hi_songjoongki)

在今年才開通個人官方IG的宋仲基，至今已成功吸引493萬多粉絲關注，除了劇照之外，他也努力持續更新照片寵粉，近期他更是一口氣曬出多張畫報生圖，立馬被粉絲們讚爆：「生圖比畫報好看」、「顏值依舊」、「皮膚在發光」。

宋仲基穿上DIOR 2021早秋系列，拍攝韓版《GQ》雜誌畫報，鏡頭在慵懶春夏的氛圍中營造出滿滿度假感，也順勢拍出多組彷彿「女友視角」的畫面，令粉絲們忍不住臉紅心跳，宋仲基在演繹One Tone的全黑西外套裝直接「裡面不穿」，混搭休閒的夾腳拖，在泳池邊悠閒地踩水、甚至直接進到泳池中央，一直以來都有健身維持體態的宋仲基，也順勢曬出傲人胸肌，爆擊少女們的心臟。

回到室內，宋仲基隨意在沙發上變換姿勢，略顯凌亂的髮絲，搭配慵懶眼神性感魅力隨之噴發，畫面中宋仲基更擺出「舔手指」Pose誘人，直接電暈一票「宋太太」們！

►Jisoo頂逆齡「眉上瀏海」騎95萬元DIOR夢幻機車　又帥又甜好想被載！

►宋仲基童顏「牛奶肌」大逆齡變20歲！「床照」洩女友視角

關鍵字：

宋仲基, 雜誌, 畫報, 牛奶肌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘

《文森佐》崔律師原來是48歲美魔女！郭東延「脫衣有肉」電翻粉絲

《文森佐》崔律師原來是48歲美魔女！郭東延「脫衣有肉」電翻粉絲

「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對

「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對

6月星巴克拚外帶「110元咖啡變66元」　不用找人買一送一了 歐陽娜娜災難造型曝光！頂「煙燻妝」美胸全露　網看傻：這哪位 最有社交恐懼症的星座TOP 4！雙魚天氣不好也影響、摩羯默默當空氣 水族館約會先看「哪個動物」？日網超夯心理測驗看你對愛情的渴望 男神王嘉爾「最新身份」破百萬轉發！　掰了FENDI形象大使更威 孔曉振透膚絲襪大膽露腿根拼了　小12歲金高銀頂「9:1」短髮當氣質少女 UNIQLO「五條悟」T恤該買了吧？PAUL ＆ JOE第二彈碎花洋裝更美了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面