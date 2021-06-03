宋仲基「舔手指」畫面太撩人　西裝裡「沒穿」炸出緊實胸肌　

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國男星宋仲基近期登上韓版《GQ》雜誌六月號封面，畫面中逆齡高顏值與保養得宜的白皙「牛奶肌」，掀起不少話題，雜誌陸續又釋出多組先前未公開的時尚大片，只見他隨意擺拍就魅力噴發，其中一套西裝造型更以「裡面不穿」，炸出若隱若現的緊實胸肌，簡直太會撩人，另一組「舔手指」畫面，讓粉絲們瞬間暴動，「眼神太逼人」、「我的鼻血」、「這是18禁了吧」。

▲宋仲基畫報生圖「牛奶肌」依舊在發光。（圖 / 翻攝IG@hi_songjoongki)

在今年才開通個人官方IG的宋仲基，至今已成功吸引493萬多粉絲關注，除了劇照之外，他也努力持續更新照片寵粉，近期他更是一口氣曬出多張畫報生圖，立馬被粉絲們讚爆：「生圖比畫報好看」、「顏值依舊」、「皮膚在發光」。

宋仲基穿上DIOR 2021早秋系列，拍攝韓版《GQ》雜誌畫報，鏡頭在慵懶春夏的氛圍中營造出滿滿度假感，也順勢拍出多組彷彿「女友視角」的畫面，令粉絲們忍不住臉紅心跳，宋仲基在演繹One Tone的全黑西外套裝直接「裡面不穿」，混搭休閒的夾腳拖，在泳池邊悠閒地踩水、甚至直接進到泳池中央，一直以來都有健身維持體態的宋仲基，也順勢曬出傲人胸肌，爆擊少女們的心臟。

回到室內，宋仲基隨意在沙發上變換姿勢，略顯凌亂的髮絲，搭配慵懶眼神性感魅力隨之噴發，畫面中宋仲基更擺出「舔手指」Pose誘人，直接電暈一票「宋太太」們！

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