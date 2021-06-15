泫雅最近又曬什麼包？DG珍珠愛心太燒　寶寶藍MOSCHINO春夏必收

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@hyunah_aa、品牌官網

韓女星泫雅可愛不做作的樣子深植人心，大膽敢露敢穿的反轉魅力，更是時下不少女孩們心中的時尚ICON，只要泫雅「帶貨」的單品，總是能瞬間成為熱門爆款，《ET FASHION》一口氣替大家盤點泫雅近期在IG上曬出的包款，快趁機為春夏穿搭入手新配件！



Dolce&Gabbana

▲Dolce&Gabbana Devotion系列小牛皮手袋，中央愛心配飾太美。

以質感的小牛皮打造成較為硬挺的包型，梯形輪廓增添包包的正式感，中央精緻的金屬愛心暗扣，搭配女孩們抵擋不住的點點珍珠，可拆卸式的鍊帶增添包包的穿搭性，擔心紅色太難駕馭的女孩，可以學泫雅用同樣鮮豔的紅唇搭配，時髦又能展現少女俏皮感。

CELINE

▲泫雅類似款CELINE編織托特包，NT$63,000。

率性、簡約的編織托特大包，各種穿搭風格都能輕鬆駕馭，隨時能展現CELINE一如往常的優雅，超大的置物空間很適合出門要帶一堆東西的女孩，雖然官網上已經沒有同款，我們還是有搜出類似款，加長的皮革手把除了手拿外、還可以肩背，另外也可以自行調整長度，是男、女都可以拿的款式。

MOSCHINO

▲MOSCHINO 寶寶藍迷你Biker Bag，是春夏必收包。

女孩們最愛的「裝可愛」迷你廢包來了！縮小品牌經典的Biker Bag，蓬蓬的口金包搭配粉嫩寶寶藍簡直太療癒了，皮穿鍊的肩背帶也同樣精緻，只要是女孩都難以招架，泫雅這天是一身優雅的白洋裝，搭配同色系老帽，洋溢著滿滿的春夏氣息！

KAI X GUCCI

▲KAI X GUCCI 聯名系列托特包，NT＄49,200。（圖／品牌提供)

GUCCI攜手韓團EXO成員KAI推出超Q的手繪「熊熊」包，佈滿在GUCCI雙G老花包上，童趣模樣可愛破表！泫雅身上的托特包，「熊熊」以滿版方式點綴包款，遠看也好療癒，泫雅用簡單的牛仔褲與針織上衣搭配，完全是女孩們日常的穿搭範本。

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