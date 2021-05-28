韓綜超準心理測驗　挑一隻動物測出你最近的「壓力來源」

▲憑直覺挑一隻最想帶回家的動物，測出你最近的壓力來源。（圖／翻攝自小紅書，以下同）

編輯 / Amber

疫情延燒、小孩停課，居家上班讓你喘不過氣來嗎？無論是身心甚至是經濟，大家幾乎都逼近崩潰邊緣，韓綜超準心理測驗，能幫你測出你的不為人知潛意識，甚至是最近壓力來源，一起來試試看！

某天你去森林探險，遇見了當地的原居民，與他們相處一段時間之後，你決定返回原來居住的地方，臨走前族長決定送你一份禮物，以下六種動物你會選擇哪一隻呢？

A.猴子



B.羊



C.牛



D.馬



E.老虎



F.熊貓

A選擇猴子的你

壓力來源來自於人際關係，生活或是工作中，你必須得和一些和討厭的人事物交流，這讓你感到莫名壓力，雖然表面你能和他們和睦相處，但其實內心卻是相當不快樂。

B 選擇羊的你

最近在愛情方面有股壓力讓你喘不過氣，可能和你的對象產生極大矛盾，該處理的問題一拖再拖，就快要走不下去，如果你處於單身，代表你內心十分渴望戀愛，但與其空想還是得要展開行動才行。

C 選擇牛的你

務實的你，期待未來能有一份好工作，賺到足夠的錢，進而組織幸福家庭，對未來的種種憧憬，總在無形中給你許多壓力，建議一步一步慢慢來，不要心急。

D選擇馬的你

你對於目前一成不變的生活感到壓力，很想跳脫舒適圈，但卻不知該從哪裡著手，不放靜下心來想想你要的是什麼，在朝著既定目標去做。

E 選擇老虎的你

自尊心強的你，最近可能受到身邊家人或朋友的踐踏，使你心裡感到非常難受，或是成為他人比較的目標，可能遭到指責或是批評，導致於壓力爆棚，你要學習把一些討厭的話「左耳進、右耳出」，千萬不要影響自己的心情。

F 選擇熊貓的你

最近被自己的懶散壓得喘不過氣來，行動力低落導致使工作進度遠遠落後，想要急起直追卻又無能為力，內心對這樣的自己也感到失望，必須鞭策自己趕緊動起來，否則養成懶散習慣，好的機會就悄悄溜走了。

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