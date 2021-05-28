迪麗熱巴「綁脖緊身裙」辣出新高度！　曬超狂S曲線網暴動了

▲迪麗熱巴最新造型曝光引起熱議。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴深邃五官和姣好身材擄獲眾多粉絲，近期她以全新造型亮相公開活動，先換上一套全白深V綁帶裙展現性感S曲線，遊走於仙氣和火辣之間，緊接著再以率性的條紋套裝出鏡，兩種截然不同的風格吸引粉絲朝聖。

▲迪麗熱巴以一套義大利品牌GRETEL Z. 2021秋冬系列白色裙裝亮相 。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴高人氣不可小覷，近期現身公開活動，以一套義大利品牌GRETEL Z. 2021秋冬系列白色裙裝亮相，修身剪裁完美遊走迪麗熱巴火辣身材，而脖間的綁帶細節更顯肩頸線條，伴隨著深V剪裁向下，將豐滿上圍襯托得相當完美。不光如此，胸前和裙襬點綴了飄逸的羽毛元素，又讓仙氣更為提升，迪麗熱巴以白色Tony Bianco高跟鞋收尾，全身簡潔白色效果仿佛仙女般動人。

▲迪麗熱巴以Alessandra Rich條紋套裝展現與剛剛截然不同的率性氛圍 。（圖／翻攝自微博）

此外，迪麗熱巴又換上第二套造型，以Alessandra Rich條紋套裝展現與剛剛截然不同的率性氛圍，俐落的剪裁勾勒之下，加上收腰闊腿褲型輔助，顯得整體比例極佳，迪麗熱巴也不忘小秀纖細螞蟻腰，兩套造型都完美演繹，引起網友討論：「迪麗熱巴絕了」、「這種身材跟臉蛋太不科學」、「感覺瘦了好多」。