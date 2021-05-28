Manolo Blahnik公開居家食譜！最道地番茄牛肉、家常燉菜好美味

▲鞋履品牌MANOLO BLAHNIK 設計師公開私房菜譜 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

本土疫情升溫，在家烹飪是再好不過的選擇，鞋履品牌MANOLO BLAHNIK 設計師Mr. Blahnik除了精通鞋履設計，同時也廚藝精湛，日前更公開了自己的私房菜譜，包括最道地的番茄燉牛肉、家常燉菜等，讓大家找回溫暖滋味。

▲設計師Mr. Blahnik（左） 。（圖／MANOLO BLAHNIK提供）





▲2021春夏系列VERDA款式 。（圖／MANOLO BLAHNIK提供）

女星愛牌MANOLO BLAHNIK由設計師Mr. Blahnik創立，絕美鞋款都出自他手，品牌擅長從設計、攝影、電影幾個領域中的著名藝術家汲取靈感，包括2021春夏系列，來源於18世紀時，女性用可替換的帶扣和蝴蝶結如珠寶來裝飾鞋子，因此誕生出本季VERDA款式上的鑽飾。

▲番茄燉牛肉 。（圖／品牌提供）

雖因疫情籠罩，時尚迷無法搶先欣賞最新單品，但Mr. Blahnik仍有貼心之舉，在與英國精神健康基金會 （Mental Health Foundation）合作創立的「Manolo Blahnik 的微笑計畫」上一展精湛的料理技術。

▲家常燉菜。（圖／品牌提供）

▲傳統小扁豆湯。（圖／品牌提供）

Mr. Blahnik 與 CEO 姪女 Kristina Blahnik 從他的菜單寶庫中精選了菜譜，其中包括傳統小扁豆湯、家常燉菜、番茄燉牛肉與甜點巧克力慕斯。他提到：「希望在疫情期間，與家人透過烹飪找到快樂，透過美食療癒彼此的心。」