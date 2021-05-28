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張柏芝寬鬆禮服被質疑：在遮什麼嗎？張天愛胸下「開三洞」登熱搜

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記者王則絲／台北報導

41歲女星張柏芝近期因參加大陸實境秀《乘風破浪的姐姐》而使人氣再度攀升，昨日出席時尚活動穿著一襲超搶眼的火紅禮服登場，不過遮掩身形的寬鬆服裝設計，也不禁讓網友起疑：「這是在遮擋什麼嗎？」同場出席女星張天愛則身穿純白蝴蝶結高衩禮服，低胸設計外還在胸下「開三洞」，超狂好身材直接登熱搜。

▲張柏芝、張天愛 。（圖／翻攝自微博）

▲張柏芝穿著VALENTINO紅色禮服出席時尚盛典。（圖／翻攝自微博）

張柏芝因先前上節目被拍到離奇的凸肚畫面，而引發了懷第四胎的傳言，但她後來也出面澄清，坦言：「是真的吃太多了。」才會在身材控管上鬆懈而發胖。

▲張柏芝、張天愛 。（圖／翻攝自微博）

▲遮掩身形的寬鬆禮服，讓張柏芝被網友質疑：「這是在遮擋什麼嗎？」（圖／翻攝自微博）

這回張柏芝出席時尚活動，選穿VALENTINO 2021春夏的大紅色薄紗長禮服，份量感極重同時也富有輕盈飄逸感，在會場上顯得特別搶眼，41歲的樣貌依然姣好，粉絲大讚：「超凍齡」、「仙女。」不過服裝寬鬆的剪裁設計，令人看不出身形體態，有些網友就質疑了：「這是在遮擋孕肚嗎？」、「最近是胖得有些明顯了。」

▲張柏芝、張天愛 。（圖／翻攝自微博）

▲張柏芝、張天愛 。（圖／翻攝自微博）

▲張天愛穿著一襲純白色蝴蝶結禮服火辣現身。（圖／翻攝自微博）

張天愛因出演《太子妃升職記》而火紅一時，昨也一同出席同場時尚盛典，不讓姐姐專美於前，張天愛選擇了相當大膽的戰袍，一襲純白色蝴蝶結禮服緊勒著身形，巧妙托出事業線外，胸下還一連「開三洞」，十分性感誘人，高衩裙襬則露出鉛筆腿，氣勢絲毫不輸張柏芝，超狂身材還登上了微博熱搜。

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關鍵字：

張柏芝, 張天愛

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