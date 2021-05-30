奧斯塔羅12星座一周運勢0531-0606　巨蟹注意開銷、金牛正能量爆發

20210531-0606奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！目前的學事業中有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

TOP2：雙魚座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！下周正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，好好把握。

本周需注意星座

1.牡羊座事業運需要留意：粗心大意的狀況在學事業顯得嚴重，提醒下周面對學事業要多提起些熱情，面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力。

2.雙子座愛情運需要留意：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐了。

3.巨蟹座金錢運需要留意：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷。

牡羊座



整體運勢★★★

下周牡羊朋友則顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後的會有問題爆發的隱憂。

愛情運勢★★

面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業運勢★★

粗心大意的狀況在學事業方面顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學事業要多提起些熱情，面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力。

金錢運勢★★★

正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，要注意。

金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是精益求精的感覺。

愛情運勢★★★★

面對問題與爭執雙方相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業運勢★★★★

對於目前的學事業更加投入與認真，也不斷地尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

雙子座



整體運勢★★

過往努力扎下的根基在下周動搖了起來，將讓雙子朋友在下周面臨些困境，奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了。



愛情運勢★★

對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐了。

事業運勢★★

下周過往學事業穩定的朋友也將開始動搖起來，將是不太穩的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免影響之後的工作狀況。

金錢運勢★

正偏財運皆不佳，也有破財的機會，容易守不住財多留意。

巨蟹座



整體運勢★★

下周巨蟹朋友不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，因不算隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業運勢★★★

學事業方面對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷。

獅子座



整體運勢★★★★

下周獅子朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將為你帶來令周遭朋友安心穩定的感受。



愛情運勢★★★★

下周感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業運勢★★★

在事業方面則顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己下周在工作上許多事情都親力親為。

金錢運勢★★★

偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入。

處女座



整體運勢★★★

下周處女朋友面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變。

愛情運勢★★★

在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼？下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★

學事業將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★

正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

天秤座

整體運勢★★★

天秤朋友下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況下周不再如此強烈，在面對事情上會較被動些。



愛情運勢★★

下周對於情感稍微產生逃避的想法，面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，另外過往的回憶在下周也將浮現讓你感到苦惱，需多留意。

事業運勢★★★★

下周面臨學事業也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時都多了份厭倦感。

金錢運勢★★

正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友不建議作增資動作。

天蠍座



整體運勢★★★

天蠍朋友長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓自己稍稍的情緒受到影響。

愛情運勢★★★

下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★

目前的學事業中有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★

偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面有機會了解到不錯的進財機會。

射手座



整體運勢★★★★

下周射手朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

愛情運勢★★★

雙方沉溺在目前的感情相處當中，有點怠惰感情上的付出及努力，多少影響了感情的基礎，要多留意。

事業運勢★★★

學事業方面都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

摩羯座



整體運勢★★

下周摩羯朋友面對目前手邊的事情掌握度開始下降，自信消退連帶產生對自我的疑慮，影響到了工作。

愛情運勢★★★

雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次次的爭執。

事業運勢★★★

面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意。

水瓶座



整體運勢★★★★

下周水瓶朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好握的一周，另外因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決。

愛情運勢★★★

下周對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業運勢★★★★

下周學事業方面則顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方，

金錢運勢★★★★

下周正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，好好把握。

雙魚座

整體運勢★★★★★

雙魚朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下個段落。

愛情運勢★★★★★

雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。



事業運勢★★★★

學事業將有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

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