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CK be香水2800元→639元　熱賣20幾年、CP值爆高

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文／C編

夏天到來，快準備一瓶好聞的香水，度過這讓人噴汗的季節吧！「Her和她」推薦已經熱賣20多年還是超受歡迎的「CALVIN KLEIN 卡文克萊 CK Be 中性淡香水 200ml」，味道不會過於濃郁，清新自然，絕對是夏天必備。

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 ▲CK,CALVIN KLEIN,卡文克萊,香水,Her和她。（圖／pexels）

▲CALVIN KLEIN 卡文克萊 CK Be 中性淡香水 200ml，原價2800元、特價639元，點我購買。

CK Be中性淡香水於1996年問世，是Calvin Klein繼聲名大噪的CK One之後，又再掀起高潮的香水，不分年齡、性别，大受歡迎。它表現了現代的平等、自由、開放精神，香水的瓶身為少有的全黑色調，乾脆俐落，強調絕對的生活品味，適合遊走在城市的都會男女使用。

整體香調是柑苔果香調，先以薄荷、薰衣草、柑橘、香檸檬帶出清新爽朗、又充滿涼意的前調，接著玉蘭花、蜜桃花，展現一種清甜卻又不會過份甜膩的香調，最後麝香、瘉傷草、金合歡讓後味餘韻悠長。

 ▲CK,CALVIN KLEIN,卡文克萊,香水,Her和她。（圖／pexels）

▲手腕內側噴香，是最基本的方式。（圖／pexels）

CK Be的瓶身設計以牙買加朗姆酒瓶作為靈感，為黑色磨砂玻璃瓶，外包裝則用再生紙做成的紙盒。 帶出不分種族、性別、年齡，共同分享這同一個世界，打破性別的藩籬，以90年代的兩性親密共享、擺脫社會束縛及簡單的玻璃可回收包裝作為訴求，顛覆傳統香水華麗形象。

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 ▲CK,CALVIN KLEIN,卡文克萊,香水,Her和她。（圖／pexels）

▲CALVIN KLEIN 卡文克萊 CK Be 中性淡香水 200ml，原價2800元、特價639元，點我購買。

「Her和她」推出「CALVIN KLEIN 卡文克萊 CK Be 中性淡香水 200ml」，原價2800元、特價639元，不管是自己用或是買來送給朋友都很適合，價格加上經典程度，CP值超高。

關鍵字：

CK, CALVIN KLEIN, 卡文克萊, 香水, Her和她, Her, CK be

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