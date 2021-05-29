痘痘一族當心！「7類食物」少吃，小心痘痘冒不停

▲痘痘肌注意，以下食物少吃。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

你也在為痘痘所苦嗎？除了注意作息正常和均衡飲食，記得辛辣刺激、高糖油炸的食物少碰，夏日皮脂腺分泌旺盛，更該好好保養，養成不長痘膚質。

#辣椒

辣椒雖然本身不會致痘，但若有痘痘情況下還吃辛辣食物，會使得血液循環加快，進而刺激皮脂腺分泌，導致大冒痘情況。

#雞皮

雞皮內含有豐富油脂，這種不飽和脂肪酸會促進炎症反應，使得原本就有的痘痘越來越嚴重。

#紅肉

許多動物性食物中皆含有大量的亮胺酸，而亮胺酸會促進發炎反應，導致痘痘越發嚴重，尤其要注意牛、豬、羊等紅肉部分。

#起司

起司中含有的酪蛋白會促進類胰島素生長因子的分泌，它會通過毛囊的皮脂腺導管，角化過度使得痘痘增生。

#花生

花生中含高度的飽和脂肪酸，飽和脂肪酸同樣有促進炎症作用，而且飽和脂肪酸多的食物，往往也比較油膩。

#酒精

酒精雖沒有直接致痘效果，但是人體吸收酒精之後，會通過增加汗腺、皮脂腺分泌，進而促成痘痘增生，甚至會加重狀況。

#炸雞

炸物絕對是痘痘肌的天敵，內含高度飽和脂肪，攝取後會使得人體內脂肪酸比例不平衡，進而加重炎症狀況，像要舒緩痘痘，應少攝取這類食物。

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