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倩碧「爆水霜」1950元→890元　敷5分鐘肌膚立刻有感水嫩！

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文／C編

夏季WFH長時間待在冷氣房裡面，肌膚乾燥缺水，「Her和她」建議可以把「CLINIQUE 倩碧 水磁場72H超循環保濕凝膠75ml」拿來敷臉，不但迅速為肌膚補水潤澤，還能封存養分，絕對是夏季必備好物。

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▲倩碧,水磁場,保養,保濕凝膠,保濕。（圖／pexels） 

▲CLINIQUE 倩碧 水磁場72H超循環保濕凝膠75ml，原價1950元、特價890元，點我購買。

很多人在家工作也是長時間開著冷氣，肌膚容易因此乾燥，不但會脫屑、甚至變得乾扁，一點都不水嫩，上妝也變得更加浮粉，這時更必須做好保濕工作，加強潤澤呵護，讓肌膚重現Q彈水嫩。

 ▲倩碧,水磁場,保養,保濕凝膠,保濕。（圖／pexels）

▲隨時隨地都要注意肌膚保濕。（圖／pexels）

倩碧的水磁場72H超循環保濕凝膠，就是為肌膚補水的超好用保養品，又被稱為「爆水霜」的它，含有超強保濕成分，一敷到臉上立刻就會注入滿滿的水分，如果奢侈一點，厚敷5分鐘再用化妝水擦掉，更是立刻水嫩有感！

 ▲倩碧,水磁場,保養,保濕凝膠,保濕。（圖／pexels）

▲居家工作順便保養是個好主意。（圖／pexels）

不只是可以當作急救面膜使用，更是可以作為晚安面膜，厚敷過夜，包準隔天起床肌膚潤到不行，視訊會議要見人，直接上妝都可以超完美服貼，就像是做過臉一樣，讓人完全看不出前一天熬夜追劇的菜氣色。

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 ▲倩碧,水磁場,保養,保濕凝膠,保濕。（圖／pexels）

▲CLINIQUE 倩碧 水磁場72H超循環保濕凝膠75ml，原價1950元、特價890元，點我購買。

購物網站「Her和她」推出「CLINIQUE 倩碧 水磁場72H超循環保濕凝膠75ml」，原價1950元、特價890元，大容量用來厚敷一點都不心疼，再加上有特價的助力，這簡直就是CP值超高的保濕面膜，絕對要趁著特價趕快囤貨。

關鍵字：

倩碧, 水磁場, 保養, 保濕凝膠, 保濕

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