朴信惠度假風畫報美成「逆生長少女」　替上回挨批「老氣」成功雪恥

記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠憑藉著超高人氣，身上有非常多代言項目，先前為服裝品牌拍攝一組夏季畫報，因多數造型設計都偏成熟，挨批「超老氣」，而近期再度釋出了一組新形象，朴信惠這回則完全甩脫老氣，換上多套花紋洋裝在沙灘海景中擺拍，開心燦笑的模樣完全回歸了青春少女感，雪恥大成功！

▲朴信惠上次被批顯老的形象畫報。（圖／翻攝自MOJO.S.PHINE）



朴信惠替輕奢時裝品牌MOJO.S.PHINE代言多時，經常穿著品牌服裝亮相各種場合，也擔綱多季形象模特，今年夏季形象釋出時，因服裝風格轉換，深沉色調加上成熟的剪裁款式，穿上身顯得老氣、不符合朴信惠的氣質，被粉絲們說是：「全靠顏值在撐。」

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▲MOJO.S.PHINE釋出最新度假系列形象。（圖／翻攝自MOHO.S.PHINE）

而近期MOJO.S.PHINE釋出最新度假系列形象，再度由朴信惠負責演繹，這次特別將場景拉到了海邊，服裝整體風格也大轉變，充滿鮮豔色調與搶眼華麗的花紋，彷彿能感受到濃烈的海島氛圍。

朴信惠在這組畫報中看起來也特別神清氣爽，她一連示範多套花紋洋裝，繽紛色調帶出熱帶氣息，很有夏日的活力，同時展現優雅女人味，另外也有圖騰、棉麻編織等造型的服裝，頗有波希米亞風情，搭配上朴信惠甜美的燦笑，逆生長少女感完全甩脫上次的老氣形象，一個回眸把粉絲都電翻了：「夏日限定！夏天真好」、「女神可鹽可甜」、「好少女啊！」

▲朴信惠最新畫報釋出，替上回被批「顯老」成功雪恥。（圖／翻攝自MOJO.S.PHINE）

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