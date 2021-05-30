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ATM領錢、按電梯「零接觸神器」超熱銷　防疫面罩2賣破千張

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▲防疫小物。（圖／台隆手創館、誠品提供）

▲居家通路防疫小物熱銷。（圖／台隆手創館、誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣宣布三級延長，防疫商品也順勢熱銷，居家通路表示，民眾針對形勢越來越嚴峻的情況，也對相關防疫小物有興趣，最熱賣的就是透明防飛沫的面罩，2天就賣出超過1千片，其他包括主打按電梯按鍵與ATM都零接觸的觸控神器，還有放在玄關的抑菌腳踏墊，也都有400至500個的銷量。

全民開啟防疫生活，台隆手創館表示，近期因應消費者防疫需求，推出專區銷售，銷售額比以情為爆發前成長4倍，包含居家除菌必備、隨身防護、口罩防疫等商品都很熱銷，其中一款售價99元的防飛沫防護面罩，強調不起霧氣，貼合面部的彈力鬆緊帶，適用多尺寸的頭圍，柔軟海綿內襯讓久戴也減少疼痛，2天銷量就超過千件。

▲防疫小物。（圖／台隆手創館、誠品提供）▲防疫小物。（圖／台隆手創館、誠品提供）

▲防飛沫防護面罩，售價99元。

而許多民眾生活中可能觸碰到的電梯按鍵、ATM螢幕等小地方，以主打零接觸的防疫觸控神器也很受歡迎，售價290元，銷量也突破500個；放置在玄關使用的TOAMIT玄關抑菌腳踏墊，在日本也相當熱賣，使用方式為放置在家中玄關入口處踩踏約5下，號稱可擺脫附著在鞋子上的病毒與細菌，也抑制周圍空間細菌病毒，一片約可使用30天，售價1,200元，疫情爆發後也賣出400片。

▲防疫小物。（圖／台隆手創館、誠品提供）

▲防疫觸控神器，售價290元，特價247元。

▲防疫小物。（圖／台隆手創館、誠品提供）

▲TOAMIT玄關抑菌腳踏墊 售價1,200元，特價990元。

台隆手創館表示，現疫情政府呼籲民眾盡量在家，針對線上購物平台也推優惠，首次下載台隆手創館線上購物APP並填寫會員資料，立即贈200元購物金，單筆消費滿599元，就送Saborino速乾修護5合1洗髮試用包，單筆滿1,000元即可免運費。

誠品也表示，線上銷售口罩等相關防疫週邊商品，近一週銷售量相較上月提升近3倍成長，也成立「防疫專區」蒐羅具設計感的口罩、收納盒、清潔消毒、防疫小物等周邊商品，主打質感系防疫，包括美德與熊讚推出繽紛的聯名系列、日本IDEACO設計的口罩收納抽取盒，與APJ則推熊貓、貓咪造型口罩收納夾等，即日起至12／31前，凡單筆滿1,200元訂單，就回饋100元線上購物金，消費滿8筆，可直接免費兌換價值1萬6千元誠品行旅住宿券。

▲防疫小物。（圖／台隆手創館、誠品提供）▲防疫小物。（圖／台隆手創館、誠品提供）

▲（左）美德醫用口罩繽紛聯名系列，5入推薦價66元，任選三款168元；（右）熊貓造型口罩收納夾，原價195元，特價176元。

▲防疫小物。（圖／台隆手創館、誠品提供）

▲IDEACO原木蓋口罩收納抽取盒，原價1,890元，特價1,319元。

關鍵字：

台隆手創館, 誠品線上, 防疫, 小物, 抗疫, 零接觸, 消毒

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