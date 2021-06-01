說．流行／錯過爆紅商機！「Smiley笑臉」創始人僅拿1200元台幣

▲黃色笑臉風靡全球，商標名為 「Smiley」 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／專題報導

一張療癒的黃色笑臉，應該是每個人生活中最常出現的圖案了，其實正確來說，黃色笑臉商標名為 「Smiley」 ，且註冊專利後與許多時尚品牌LOEWE、MOSCHINO、Sandro等創作聯名，因此隨處可見笑臉身影。不過背後內幕是，當初一手繪製出黃色笑臉的設計師，最後僅拿到45美元（約1253元台幣）。

「Smiley」黃色笑臉看似是再簡單不過的圖案，商機卻超乎想像，回溯到1970年，有一名法國記者 Franklin Loufrani註冊了該笑臉商標，並發佈在自己所寫的新聞中，沒想到就此開始了授權之路，他的家族更在1996年成立公司，授權超過70個國家使用，銷售額大約40億美元。

看到這裡理所當然認為，「Smiley」是該名記者設計的，其實跟他毫無關係，時間再回推至1963年，最初是一名平面設計師 Harvey Ball 受到保險公司委託，希望繪製畫作來提升員工士氣，而Harvey Ball只花了不到10分鐘就創作出黃色笑臉，因此Smiley出自他手，但遲遲未申請商標，因此當時僅拿到45美元收入。





▲Chinatown Market與Smiley簽下合約才能繼續生產笑臉單品 。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀（Justin Bieber）的潮流品牌Drew House，其理念也是來自於Smiley 。（圖／翻攝自IG）

Smiley的走紅是任何人都沒想到的，Chinatown Market曾經以黃色笑臉為主題打造商品，因為太過相似便被Smiley禁止，需要簽下合約才能繼續生產。就連加拿大人氣歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的潮流品牌Drew House，其理念也是來自於Smiley，不過因笑臉組成解構不同，因此不需要向Smiley申請商標。

▲Sandro 2021年春夏系列中演繹經典標籤 。（圖／品牌提供）

▲ellesse將Smiley大大的笑臉和轉印到服裝上 。（圖／翻攝自IG）

近年來，Smiley 也不斷跨界合作，像是Sandro2021年春夏系列中演繹經典標籤，Smiley笑臉融入色彩繽紛的圖案 之中，成為海灘長裙、短褲和襯衫的印花，打造夏季氛圍。運動時尚品牌ellesse將Smiley大大的笑臉和轉印到服裝上，除了經典黃色外，更從派對上的霓虹燈光汲取靈感，都是近年來的矚目單品。

►説・流行／讓Jennie辣爆的「橘標」Heron Preston for Calvin Klein是什麼來頭？



►說．流行／VALENTINO運動鞋一雙3.6萬！耗10小時、88支金屬針貴得有理



►説・流行／日法混血「小狐狸」輕鬆入手 GD、Jennie全被圈粉