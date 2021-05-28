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凱特王子妃腳踩1,880元小白鞋趕場　連換4套造型洩露想兒女了

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▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲凱特穿Massimo Dutti深綠色外套搭Jigsaw圓點襯衫，與小朋友一起種花。（圖／路透社）
 

記者陳雅韻／台北報導

英國威廉王子從上周末展開蘇格蘭行程，妻子凱特則於本周一加入他的行列，昨是夫妻倆此次蘇格蘭行的最後一天，凱特上演服裝秀，連趕4場活動各換不同造型，連髮型也跟著場合改變，休閒造型時她最愛穿一雙1,880元的Superga小白鞋，而嚴肅場合時，英國設計師品牌Catherine Walker是她不出錯的選擇。

▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲凱特戴上有三個兒女名字字首的項鍊。（圖／路透社）

變身園丁
將近一周的蘇格蘭行，威廉王子與凱特的三個孩子喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子未同行，但凱特心心念念，昨一早變身園丁與小朋友一起種花時，戴上有三個寶貝名字字首的項鍊，搭配深綠色Massimo Dutti外套與Jigsaw波卡園點襯衫，而腳上是她最愛的義大利品牌Superga小白鞋。

▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲凱特與學生打網球時，換上Ralph Lauren針織衫，腳上是她最愛的Superga 2750白色帆布鞋1,880元。（圖／路透社）

網球好手
場景轉往網球場，凱特已換上Ralph Lauren針織衫，腳踩上個行程同一雙小白鞋，下場與小朋友切磋球技。她是忠實的網球迷，年年到溫布敦大賽報到看比賽，也固定上網球課健身。

▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲凱特（左）穿約18,000元的Me + Em粉紅洋裝與對抗癌症的小女童Mila Sneddon會面。（圖／路透社）
 

圓夢大使
從休閒風迅速轉換成優雅王子妃，凱特答應對抗癌症的5歲小女童Mila Sneddon，會換上如公主般的粉紅洋裝，與她在蘇格蘭會面。昨她真的穿上Me + Em約18,000元的粉紅飄逸洋裝，在女王伊莉莎白二世位於愛丁堡的寓所，與Mila相見歡。

▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲凱特穿著優雅的Catherine Walker矢車菊藍洋裝現身教堂活動。（圖／路透社）

優雅王子妃
蘇格蘭最後一站威廉王子夫婦抵達教堂，凱特換上英國設計師品牌Catherine Walker矢車菊藍洋裝，搭配同色調的Emmy London高跟鞋，展現端莊優雅的王子妃氣勢，Catherine Walker也是她未曾謀面的婆婆黛安娜王妃生前最常穿的品牌之一。

▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲凱特與表演蘇格蘭舞蹈的小朋友相見歡。（圖／路透社）

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關鍵字：

威廉王子, 凱特

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