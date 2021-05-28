fb ig video ETtoday search mobile

innisfree小綠罐蜜粉推出姐妹氣墊粉餅　戴口罩竟然也不會沾粉

>

記者李薇／綜合報導

innisfree有一個「小綠罐」的無油無慮礦物控油蜜粉，一直以來都是品牌非常經典又熱賣的單品，因為粉質細膩，又可以超強的控油，因此大受歡迎，每到夏天都是爆賣一波，最近更是推出它的姐妹單品，是可以吸油的氣墊粉餅，一樣洗版IG。

 ▲innisfree,Visee,氣墊粉餅,蜜粉,底妝,彩妝。（圖／IG）

▲innisfree推出全新的氣墊粉餅。（圖／myhome_cute IG）

這次推出的控油氣墊粉餅是從「小綠罐」進化而來，主打就是粉末氣墊（Powder Cushion），裡面擁有3種不同的控油粉末，使用起來就像是小綠罐一樣，乾爽、不油膩，可以展現出絲滑的肌膚質感，上妝就像是定妝一樣的效果。

 ▲innisfree,Visee,氣墊粉餅,蜜粉,底妝,彩妝。（圖／IG）

▲戴上口罩也不會掉妝。（圖／myhome_cute IG）

提到控油的蜜粉餅，日系開架品牌Visee最近也推出全新的涼感濾鏡蜜粉餅，添加涼感配方，微風輕拂般的涼爽包覆肌膚，遇汗或水反應後更感沁涼，在容易感到濕熱的戴口罩時期使用，可讓粧容沁涼舒適，清爽定妝。

▲innisfree,Visee,氣墊粉餅,蜜粉,底妝,彩妝。（圖／IG） 

▲Visee的涼感濾鏡蜜粉餅，看起來就很適合夏天。（圖／品牌提供）

不只是有涼感設計，還擁有舒涼輕柔包覆肌膚，讓膚色更柔和明亮的護膚蜜粉，不論白天夜晚，一整天24小時皆可使用的舒適觸感，用洗面乳即可卸除，打造外掛美肌濾鏡般帶有透明感的清爽素顏美肌。

長捲髮可以做的兩種度假造型　不管是垂墜還是包頭都超美

只會綁公主頭也沒關係！只要會拉鬆髮絲，照樣可以綁出大師級髮型

絕美的「杏仁烤奶」唇色系列　擦起來變韓系溫柔小姊姊

關鍵字：

innisfree, Visee, 氣墊粉餅, 蜜粉, 底妝, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

ET Fashion

推薦閱讀

不買不行！6款乾洗手特搜：香味不但很高級、還能保濕潤澤

不買不行！6款乾洗手特搜：香味不但很高級、還能保濕潤澤

仙女級的「馬卡龍電子鍋」美炸！小家庭用剛好、收納不佔空間

仙女級的「馬卡龍電子鍋」美炸！小家庭用剛好、收納不佔空間

超可愛米奇、米妮泡泡洗手機！噴出綿密泡沫　讓人每天想瘋狂洗手

超可愛米奇、米妮泡泡洗手機！噴出綿密泡沫　讓人每天想瘋狂洗手

大創絕美「漸層指甲油」只要85元　輕刷一層就可以達到護甲效果 必學「蝴蝶結馬尾」超可愛！step by step教你輕鬆綁出萌系髮型 Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨 韓吃播主狂減48公斤！肥肚、游泳圈消失判若兩人　超猛剷肉招式公開 孫藝珍曬情侶裝太甜！加碼「玄彬視角」　粉絲暴動跪求：原地結婚 宅在家就要玩Switch！主機、超級瑪利歐遊戲、健身環全部「超甜價」必買 《轉學》娜諾厭世邪氣狂吸粉　私下最愛手袋曝光：幾乎全是YSL

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面