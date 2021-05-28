innisfree小綠罐蜜粉推出姐妹氣墊粉餅　戴口罩竟然也不會沾粉

記者李薇／綜合報導

innisfree有一個「小綠罐」的無油無慮礦物控油蜜粉，一直以來都是品牌非常經典又熱賣的單品，因為粉質細膩，又可以超強的控油，因此大受歡迎，每到夏天都是爆賣一波，最近更是推出它的姐妹單品，是可以吸油的氣墊粉餅，一樣洗版IG。

▲innisfree推出全新的氣墊粉餅。（圖／myhome_cute IG）



這次推出的控油氣墊粉餅是從「小綠罐」進化而來，主打就是粉末氣墊（Powder Cushion），裡面擁有3種不同的控油粉末，使用起來就像是小綠罐一樣，乾爽、不油膩，可以展現出絲滑的肌膚質感，上妝就像是定妝一樣的效果。

▲戴上口罩也不會掉妝。（圖／myhome_cute IG）



提到控油的蜜粉餅，日系開架品牌Visee最近也推出全新的涼感濾鏡蜜粉餅，添加涼感配方，微風輕拂般的涼爽包覆肌膚，遇汗或水反應後更感沁涼，在容易感到濕熱的戴口罩時期使用，可讓粧容沁涼舒適，清爽定妝。

▲Visee的涼感濾鏡蜜粉餅，看起來就很適合夏天。（圖／品牌提供）



不只是有涼感設計，還擁有舒涼輕柔包覆肌膚，讓膚色更柔和明亮的護膚蜜粉，不論白天夜晚，一整天24小時皆可使用的舒適觸感，用洗面乳即可卸除，打造外掛美肌濾鏡般帶有透明感的清爽素顏美肌。

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