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透亮肌膚靠吃出來！網傳「5款美白水果」，讓你越吃越白

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▲▼網傳「5款美白水果」，讓越吃越白 。（圖／翻攝自IG）

▲亮白肌膚也可以靠水果吃出來。（圖／翻攝自IG/you_r_love、Unsplash、Pixabay，以下同）

編輯/ Lily

許多女孩都希望再白一些，肌膚透亮感讓氣色看起來更好，想擁有粉嫩好氣色，除了挑選適合美白產品以外，其實也可以靠水果吃出來，以下5款水果幫助提升膚色明亮感。

▲▼美白水果 。（圖／Unsplash、Pixabay）

#櫻桃

櫻桃營養豐富，內含的維生素C比蘋果、水梨更高，多吃櫻桃能使肌膚紅潤透白，膚質也會變得較為平滑。

▲▼美白水果 。（圖／Unsplash、Pixabay）

#百香果

百香果中含有多種維生素和膳食纖維，維生素C能將體內多餘黑色素排出體外，膳食纖維則能幫助體內多餘毒素排出，還有通便的效果。

▲▼美白水果 。（圖／Unsplash、Pixabay）

#石榴

石榴中含有大量石榴多酚和花青素，光是一杯石榴鮮果汁內含的維生素C就高達人體一日所需的4成。 而維生素C能使肌膚透亮，不只增加心腦血管彈性，還能預防心腦血管疾病。

▲▼美白水果 。（圖／Unsplash、Pixabay）

#芭樂

根據統計，芭樂的維生素C含量約是檸檬的3.7倍，也比奇異果還要多！營養師指出，維生素C除了能還原黑色素，還能促進膠原蛋白生成，是美肌的關鍵成分。

▲▼美白水果 。（圖／Unsplash、Pixabay）

#蘋果

蘋果營養成分高，食用對美容大有助益，蘋果中所含的水分和保濕因子能幫助肌膚補水，內含維他命C能抑制肌膚黑色素沉澱，多吃蘋果可淡化臉部斑點，其中的果酸成分更有抗痘效用。

►專家指出：內衣出現「3種狀況」趕快丟，再穿胸型會變醜

關鍵字：

水果, 美白, 食物

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