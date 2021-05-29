沛納海鍊帶錶輕盈纖薄好上手　兩種尺寸大滿足

▲沛納海推出精鋼鍊帶版本的Piccolo Due腕錶38毫米，217,000元。（圖／沛納海提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

在錶界引領大錶風潮多年的沛納海（Panerai），現在除了維持一貫的經典造型，還要加入纖薄、輕盈的概念，為Luminor Due系列首度推出精鋼錶帶款式，鍊帶造型源自1950年帶啟用至今的錶冠護橋裝置，每個鍊節均採用與護橋輪廓相同的弧形結構，經拋光和磨砂交替潤飾後，更具層次感，且鍊帶符合人體工學設計，能完美與手腕貼合，亦可輕鬆取下鍊帶，轉換為品牌快拆錶帶系統的彩色錶帶。

▲沛納海Piccolo Due腕錶38毫米可將精鋼錶鍊取下，更換為沛納海快拆錶帶系統的彩色錶帶。



沛納海全新精鋼錶鍊版本的Piccolo Due腕錶，共有錶徑38毫米或42毫米兩種款式，均擁有藍色太陽放射紋三明治錶盤和金色指針，數字及小時標示塗覆白色Super-LumiNova™強力夜光塗層，綠色夜光顯示，是一款男、女都能駕馭的運動錶。

▲Hublot熱賣的Big Bang Unico Integral Ceramic陶瓷鍊帶計時碼錶藍色款，717,000元。（圖／Hublot提供）



設計活潑的運動錶蔚為流行，Hublot（宇舶錶）是航者之一，特別是在材質研發上勇於突破，今年一口氣推出銀白、霧白宇深藍色陶瓷材質的Big Ban Unico Integral Ceramic陶瓷鍊帶計時碼錶，不僅飽滿顏色吸睛，佩戴起來也相當舒適，當中藍色款是熱賣款，幾乎一抵台即售出，人氣很旺。

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