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拚業績！85度C推寄杯優惠買3送3　星巴克「在家叫」買一送一

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▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

▲85度C推跨店寄杯服務。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨防疫三級延長，連鎖咖啡業者也紛紛祭出外帶外送優惠拚業績，85度C宣布從6月起，推出「跨店寄杯」服務，消費者從專屬APP上選購咖啡，使用電子支付方式結帳，全台分店都可領取，此外若一次購買多杯，還有買3送3、買10送3專屬優惠，更可以轉贈給其他親友，多人一起團購就能省荷包。

為強化外帶服務與市場，85度C旗下「85 Cafe APP」自6／1起，支援跨店領取與轉贈好友功能，以往85度Ｃ僅能使用紙本領取寄杯咖啡，且不能跨店，現會員只要在APP上購買咖啡，使用電子錢包結帳，便可以在全台門市領取，一次購買多杯，還可轉贈分享給親朋好友。

▲85度C寄杯。（圖／業者提供）

85度C表示，6／1日起APP寄杯服務，還推出中大杯咖啡系列享買10送3的常態優惠，限同品項同大小；6／1至8／31只要綁定國泰世華卡、富邦信用卡、中信卡支付「買十送三咖啡優惠」，就再加贈小杯美式咖啡限量兌換券。

此外，在6／21至6／25限定5天，推出特別優惠，期間購買中杯拿鐵或美式買3送3，每天從早上10點開搶，每日限量共2000組。

日前為避免群聚，星巴克取消5月份所有實體門店行銷活動，官方宣布防疫三級規格需延至6月，星巴克也從即起至6／8，推出外送平台UberEats以及foodpanda專屬活動，活動期間全日從外送平台購買兩杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡 ，其中一杯由星巴克招待；外送平台foodomo購買大杯冰熱、風味一致的那堤咖啡或焦糖瑪奇朵咖啡，可享買一送一。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

另一連鎖咖啡路易莎，也從5／26起推出外送促銷方案，6/11前foodpanda、Uber Eats外送平台限定輕食、飲品享75折起優惠，包括熱賣的熱磚壓鹹食肉排款、甜磚壓都有在優惠之內，而5／28前至店外帶、來電外送餐飲消費單筆滿300元以上，飲品也可享85折優惠。

丹堤也從即起至6／8，為鼓勵消費者外帶取代內用，於指定門市外帶自取，可享丹堤美饌系列、早午餐系列單點全面77折，且所有大杯以上飲品，全面第2杯3折優惠。

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