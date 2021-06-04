日本神準占卜網友狂轉發！從「小拇指長度」一秒看出真實性格

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除了星座，「手相占卜」也是許多女孩們熱愛研究的項目，從手部的各種特徵，都可能看出隱藏性格的端倪。日本網站上就有流傳一個關於「小拇指長度」的手相占卜，神準小測驗廣受網友們轉發，你只要伸出左手，將手指自然併攏後，觀察小拇指與無名指之間的長短比較，就能反映出潛在的真實性格，一起來看看是不是真的那麼神準吧！

▲伸出左手觀察「小拇指長度」，反映出真實性格。（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_）



伸出左手觀察「小拇指長度」後，分為以下四種類型：

1. 小拇指比無名指第一指節短

2. 小拇指對齊無名指第一指節

3. 小拇指比無名指第一指節長

4. 小拇指與無名指一樣長



▲「小拇指長度」分為四種類型。（圖／翻攝自YT@幸せ＊Style）

1. 小拇指比無名指第一指節短

性格屬於溫柔內斂型，個性內向害羞，比較怕生、慢熟，不太擅長說出自己的真實想法，有時容易被牽著鼻子走，害怕巨大的改變所伴隨的風險，所以習慣停留在舒適圈，有時最需要的就是要勇敢一點。

2. 小拇指對齊無名指第一指節

理性與冷靜的個性，讓你應付問題時都能沉著處理，常給人值得依靠的感覺、令人感到放心，但比起團體生活，可能更享受在獨處的時光，要真正向他人打開心房，必須花上蠻久的時間。

3. 小拇指比無名指第一指節長

樂觀、開朗是你給人的印象，朋友們總是特別喜歡你，有你在的地方就會充滿樂趣，在社交上很在行，擁有把情緒傳染給週遭人的力量，而在遇到困難時也會保持正能量，再辛苦也會想辦法撐過。

4. 小拇指與無名指一樣長

可說是具有強大野心的性格，清楚自己的目標，並為達成而願意各方嘗試，總是很努力的在前進，但是個性稍嫌有點橫衝直撞，有時會不小心得罪他人，必須多培養觀察力與同理心。