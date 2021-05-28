嘴破好痛苦？營養師教「飲食5秘訣」更快好　NG食物先避開

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

常常「嘴破」的人都知道，嘴破時不僅吃東西時痛、喝水痛，有時連說話都會不方便，最怕的是兩個嘴破的洞合起來變大，更是令人痛苦不已。雖說嘴破會自然痊癒，但吃對食物更能幫助嘴破快快好！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享，能幫助嘴巴破洞早點癒合的5個飲食小秘訣，常嘴破的人快收藏。

蕭瑋霖指出，平時大家口頭說到的「嘴破」，就是醫學上的口瘡性潰瘍，因口腔黏膜細胞受損，包括舌頭或牙齦，都可能產生潰瘍現象，傷口微小但非常疼痛，通常1～2周內就會痊癒，但若能在飲食上多注意，能幫助更快癒合。

1.避免硬質或刺激性食物



原則上建議先避免刺激性、香辛料的食物，盡量以軟質、容易吞食的食物優先，最好避免過硬、酥脆，甚至粗糙的食物，以減少咀嚼過程中食物與傷口的摩擦。

2.補充維生素C



補充對傷口癒合有幫助的營養素也很重要。首先就是適量補充維生素C，維生素C可促進膠原蛋白形成，幫助傷口的癒合，可多吃像是柑橘類或芭樂、奇異果、木瓜、草莓、釋迦等含有豐富維生素C的水果；蔬菜的部分，像是彩椒、青椒或糯米椒等維生素C含量也很高，可以多吃一些。

3.補充礦物質鋅



除了維生素C，還可以多補充礦物質鋅，鋅可提升免疫力，與傷口癒合也有關，可多吃南瓜子或蝦子、牡蠣等海鮮類，鋅含量都很高。

4.補充蛋白質



多吃些魚豆蛋肉類等富含優質蛋白質的食物，補充充足蛋白質，幫助身體組織修補，調節生理功能。

5.多補充水分



平時記得多喝水，補充水分、濕潤口腔，避免口乾舌燥。



除了飲食上的幫助，蕭瑋霖也表示可適當使用口內膏照顧傷口，幫助傷口癒合；另外，口腔清潔衛生也很重要。他最後更提醒，如果嘴破拖很久都沒有好，很有可能是因其他疾病所引起，最好到醫院詢問醫師會比較好。

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