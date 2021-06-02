根本就是「人間無花果」！超美的唇釉色，還印有莎莉圖案太可愛

文／Squid

唇色仍然是近年最夯的彩妝品項之一，南韓Rom&nd最近也與LINE Friends推出全新彩妝系列，旗中迷你款的唇釉最受到粉絲歡迎，尤其是#figfig色號，塗抹起來就像是「人間無花果」，自然又紅潤可以修飾膚色，美到不行。

▲人間無花果色擦起來非常美。（圖／monaka.beauty IG）

Rom&nd的唇釉之所以受到歡迎，因為擦起來的顏色不只是很美，更重要的是擁有水潤的光澤感，而且不容易掉色，這次與LINE Friends合作，包裝上面更是印滿了可愛的熊大、莎莉，讓人忍不住想要包色收藏。

▲這一支的顏色塗抹起來也很好看。（圖／monaka.beauty IG）



提到光澤感唇膏，深受女孩們喜愛的3CE也在最近推出全新的唇膏系列，就是以光澤感的金屬包裝設計，銀色的管身看起來相當簡約，塗抹起來的顏色繽紛又充滿活力，但不是一抹就很顯色的款式，帶有一點透亮感。

不只是擦起來有點透亮感，對於修飾唇紋的效果也特別好，很多人擦起來都有修飾紋路的效果，而且塗抹起來非常滑順，就像是潤唇膏一樣，喜歡潤色感效果的女孩一定要趁著特價立刻買起來，因為真的超好用。

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