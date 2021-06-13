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7歲泰國小女孩天使美顏被封「小Lisa」　網：騙人生女兒！

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@onewnoarstory

韓女團BLACKPINK紅遍全球，先前曾有數位長相神似成員Jennie的小女孩爆紅，而近期則是有位7歲泰國小女孩，因擁有芭比娃娃般的神仙顏值，與BLACKPINK中同樣來自泰國的成員Lisa有幾分相像，而被網友們封為「小Lisa」，年紀小小就擄獲超過11萬粉絲，網友全融化：「騙人生女兒！」

▲泰國小Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa與「小Lisa」對比。（圖／翻攝自Lisa IG、@onewnoarstory）

這名被封為「小Lisa」的小女孩今年僅7歲大，名為Onew，譯作歐妞，而她還有一個5歲的弟弟Noar，家人為他們兩人經營IG帳號@onewnoarstory，目前已吸粉超過11萬人，在當地可是小紅人。

▲泰國小Lisa。（圖／翻攝自IG）

其中姐姐歐妞因小小圓臉、大眼睛與深邃五官，加上妹妹頭瀏海的緣故，神韻和Lisa有幾分相似，因此被封網友們為「小Lisa」，兩人照片放在一起比對，大家覺得像嗎？天使般的顏值受到網友們盛讚：「騙人生女兒！」、「被天使吻過的臉蛋」、「我要去泰國偷小孩囉」、「爸爸要擔心了。」

▲泰國小Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲泰國小Lisa。（圖／翻攝自IG）

歐妞正處於不斷長高的階段，四肢纖細的身形比例很好，駕馭起時髦服裝已經非常有模有樣，粉絲們都相當期待歐妞未來的發展，也都懷抱著姨母的心情等著她長大。

▲泰國小Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲泰國小Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲泰國小Lisa。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

泰國, 小Lisa, 歐妞, onew

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