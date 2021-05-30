夏季保養「5大誤區」超多人都中！久放的防曬繼續用太母湯

▲夏季除了防曬，肌膚保養也很重要。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda

炎熱高溫的夏季即將到來，許多人在夏天都知道要重視防曬，卻忽略了夏季保養也很重要，甚至因許多錯誤保養行為導致吸收差、愛出油、肌膚敏感泛紅等夏季肌膚問題加重。尤其是以下5大夏季保養誤區最多人犯，看看你中了幾個？

天氣太熱，冷水洗臉才舒服？

夏季高溫常讓人汗流浹背，回到家就想衝個冷水澡、再用冷水洗臉。但過冷的水溫會刺激皮膚毛孔收縮，讓毛孔內的油脂、髒污不易被清洗乾淨而堆積在毛孔內，長期下來不僅肌膚容易變得敏感，還會引起粉刺、痘痘等問題。最好使用30～35度左右的水溫，能洗淨且不刺激肌膚。

▲夏季肌膚還是有缺水可能，做好保濕補水是基本。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



每天都出汗出油，應該不用保濕了？



夏天比起秋冬來說，氣候沒有那麼乾燥，甚至因為常流汗，有些人就會有肌膚不缺水的錯覺，而以為可以不用特別保濕了。但其實夏季更容易有隱藏性缺水狀況，像是日曬強烈、長時間待在冷氣房內，都會讓水分不停流失，因此在炎熱的夏季，也不能偷懶保養，還是要做好補水保濕，如果是大油肌可選用質地較清爽的乳液或凝露，做好保濕再加上控油，才能幫助肌膚穩定。

曬後怕黑立刻用美白面膜急救？



曬後的肌膚正處於缺水狀態，且可能有曬傷、發炎反應，此時使用成分相對比較刺激美白產品，不僅無法舒緩肌膚的曬後不適，還會造成肌膚負擔，甚至可能讓肌膚敏感受傷。

曬後第一步應該先用溫和舒緩的保濕產品為肌膚補水保濕，鎮靜肌膚，等肌膚狀態穩定後再開始使用美白產品。

以前沒用完的防曬繼續用才不浪費？



不論彩妝或保養品，都有其未開封的保存期限和已開封的建議保質期，去年甚至前年開封沒用完的防曬，不僅因放久了使防曬效果下降，甚至可能會有分層、結晶甚至出現小顆粒等變質情況，繼續使用可能會造成刺激肌膚，甚至過敏反應。

防曬產品開封後最好儘快用完，且平時要注意放置位置，避免放在陽光直曬、溫度過高之處，才能確保防曬乳的效果。

▲洗面乳一天用2次就好，過度清潔對肌膚反而不好。（圖／翻攝IG@ahc.official）



夏天容易出油，多洗臉、去角質才乾淨？



夏季出汗多，出油也多，有些人一覺得臉油膩就會不停洗臉，甚至頻繁使用清潔面膜、去角質，想把臉「洗乾淨」。但過於頻繁地洗臉、清潔，反而會造成過度清潔，損傷皮膚屏障，導致肌膚變得敏感、不穩定，最後變成「油敏皮」。

皮膚科醫師建議，一般來說早晚各用洗臉乳清洗一次即可，就算是油性肌，洗面乳一天最多也不要用超過三次，中間可穿插清水洗臉，且去角質、清潔面膜適度使用就好，不要過於頻繁。

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