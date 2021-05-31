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伯爵超薄陀飛輪星空閃耀　8字結構藏美好寓意

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▲▼ PIAGET,Franck Muller 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲伯爵Altiplano系列砂金石面盤飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕錶，4,470,000元。（圖／伯爵錶提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

深藍色卻如星辰閃閃發亮的沙金石玻璃，近期成為錶界愛用的面盤材質，因為猶如無垠夜空，賦予錶款浪漫意象，伯爵（PIAGET）新款限量38只的Altiplano飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕錶，即採用此材質，位於2時位置的陀飛輪裝置，與8時位置的時分顯示盤恰好形成了數字「8」和「無盡」的符號，展現美好寓意。

▲▼ PIAGET,Franck Muller 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ PIAGET,Franck Muller 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲藍寶石水晶透明底槪展現伯爵製超薄670P機芯，整體厚度僅7.35毫米。
 

砂金石玻璃之名來自義大利文「Awentura」，意為「冒險」，源於17世紀義大利威尼斯以玻璃藝術品聞名的Murano島，形成如星空般的閃爍效果，是因為製作過程中混入氧化銅，此次伯爵運用在Altiplano偏心超薄飛行陀飛輪錶上，畫面迷人；而錶殼一如伯爵的纖薄特色，整體厚度僅7.35毫米，歸功於超薄670P機芯，當中運用三根鈦金屬錶橋所建構的陀飛輪框架，厚度僅2.88毫米，且整體重量不超過0.2克，成就超薄設計。

▲▼ PIAGET,Franck Muller 。（圖／記者陳雅韻攝）

 

▲Franck Muller 4280 Cielo系列玫瑰金鑽錶的面盤為砂金石材質，1,630,000元。（圖／Franck Muller提供）
 

女錶也愛用砂金石打造面盤，Franck Muller新款Cielo女錶特別縮減錶盤厚度，使面盤輕盈通透能展現砂金時色調的深淺變化，猶如點點繁星的圖案與12顆鑽石時標、錶圈美鑽相呼應，而從透明錶背，則可欣賞自動上鍊機芯，此系列共有36mm、39mm和42mm多種尺寸可供選擇。

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關鍵字：

伯爵, PIAGET, Franck Muller

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