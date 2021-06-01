最寵老婆的「聽某嘴」3大星座男！Top 1在外霸氣、回家反差大

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

有句俗語說「聽某嘴，大富貴」，雖然不是每個男生都認同，但也有些男生奉為在家最高守則，他們不一定是因為「怕老婆」，更多的是因為很疼愛、很尊重太太。像是以下3個星座男就是超聽老婆話的「乖老公」代表，寵老婆寵到凡事都盡量順著她們的意，老婆說什麼都對！

Top 3：巨蟹男



巨蟹座是非常重視家庭溫暖與安定的星座，加上溫和友善、喜歡照顧人的性格，讓巨蟹男一直都走暖男路線，是很溫柔好老公代表，不太會和老婆起衝突或一定要爭個高下，老婆想做的事，巨蟹男就會陪著做。可能旁人會以為巨蟹男是怕老婆，但其實他們只是因為天性很溫柔、懂得體貼，對他們來說只要彼此相處起來很快樂，誰退一步都沒關係，沒必要計較那麼多。

Top 2：金牛男



金牛男很聽老婆的話並不是因為怕老婆，而是不想讓老婆發脾氣，因為金牛男對於生活和感情都喜歡維持安逸穩定的狀態，如果順著老婆的心意，能盡可能避免跟老婆發生不愉快或爭執，那他們就會選擇負責擔任「聽話照做」、偶爾在旁邊給點意見的角色就好。對他們來說，只要老婆開心，兩人生活安穩又幸福就好了。

Top 1：獅子男



擁有王者氣息的獅子座，在外面對他人時就像隻威風凜凜的獅子，霸氣十足，但回到家面對老婆就會變成乖巧的小貓咪，老婆說什麼就是什麼，唯「老婆」是從。當然他們也不是怕老婆，只是在感情上全心投入，且非常寵另一半，老婆想要的、希望的他們都會想辦法做到，雖然他們平時很霸道，但他們更在意「自己的老婆自己寵」。

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