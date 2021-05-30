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星・變美／「腿精」楊冪的瘦腿絕招！每天必做3運動　10分鐘就有效

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▲▼ 楊冪瘦腿運動。（圖／翻攝微博）

▲楊冪擁有一雙白嫩纖細的大長腿。(圖／翻攝微博@嘉行楊冪工作室，以下同)

記者張毓容／綜合報導

大陸女星楊冪是近幾年人氣居高不下的女神級代表人物之一，不僅人氣旺、聲勢高，她那精緻甜美的臉蛋和纖細修長的好身材更是讓眾多女性羨慕不已，尤其一雙白嫩纖細的大長腿更是出名，猶如漫畫中才有的白皙「筷子腿」讓她被封為「腿精」，甚至出現了「楊冪腿」這個美腿代言詞。

▲▼ 楊冪瘦腿運動。（圖／翻攝微博）

▲網上更有「楊冪腿」一詞，用來作為美腿代名詞。

楊冪的纖細美腿除了天生麗質外，更是靠著後天努力的鍛鍊保養！她曾在採訪時自曝自己飯後不馬上坐著，至少站立半小時，且每天睡前必做瘦腿操，只要3個小運動、10分鐘就能幫助維持完美狀態。

▲「腿精」楊冪每天必做的瘦腿小運動。（圖／翻攝微博、秒拍）

▲她曾自曝自己每天必做3個瘦腿小運動，幫助維持美腿狀態。(圖／翻攝秒拍，以下同)

1.擺一擺就瘦大腿

第一個動作其實就是做空中剪刀腳，楊冪稱這招為「擺一擺就瘦大腿」。首先平躺於瑜珈墊上，抬起雙腿在空中左右腿上下做交叉即可，持續做30秒為一組，休息一下再重複做個幾組。

這個動作看起來很簡單，但可以讓大腿內側變得更加緊緻的動作，楊冪也提點「注意，雙腿分開的幅度越大，效果越好！」

▲「腿精」楊冪每天必做的瘦腿小運動。（圖／翻攝微博、秒拍）

2.小腿線條拉拉細

第二個動作「小腿線條拉拉細」，其實就是透過屈膝壓腿伸展拉長腿部線條，幫助消除小腿肌。楊冪提到很多女生因為常常走路，所以腿部線條顯得比較壯，常做這個拉伸運動，是她保持小腿線條修長的秘訣。

首先將單腿向前跨出半步，做屈膝的動作，另一條小腿往後打直延伸，腳掌要平貼在地，確保後面伸直那條腿有拉伸感。單腿保持20秒後，再換腿做。

▲「腿精」楊冪每天必做的瘦腿小運動。（圖／翻攝微博、秒拍）

3.臀腿雙修大絕招

最後這個動作其實就是跪趴式提臀，可以同時鍛鍊到腿部線條，又有提臀效果。首先雙手與肩同寬，伏撐在地上，單膝跪撐在地，另一條腿打直緩慢向上抬起，再慢慢落下，左右腿要各做20次。楊冪更提醒，做這個動作時要注意「背部、腰部、膝蓋要全程保持挺直，才能有最好的鍛煉效果！」


除了以上3個她每天必做的瘦腿小運動，楊冪也提醒大家，「只做一天是沒用的，堅持才是王道！」當然，還要記得配合健康的飲食和作息，更能維持身材好狀態。

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關鍵字：

星變美, 楊冪, 大冪冪, 瘦腿, 運動, 瘦腿操, 瘦身, 秘訣, 女星, 身材

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