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動物紋太好看！Jisoo搶背DIOR莓果豹紋包　Chloe「芸芸爆款」變乳牛

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記者王蓁蓁 / 台北報導

每過幾個季節，代表著狂野、與性感的動物紋系列，就會重新回歸，包括經典的豹紋、蛇皮，到近幾年大勢崛起的乳牛紋，《ETFASHION》一次盤點DIOR、GUCCI、Chloé等各大品牌的動物紋包款，保證把你燒得體無完膚！

DIOR

▲動物紋包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲Lady Dior 莓果紅豹紋印花光滑小牛皮花豹吊飾中型提包，NT$170,000。（圖 / 品牌提供）

▲動物紋包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲Lady D-Lite 青檸綠豹紋刺繡帆布中型提包，NT$155,000。（圖 / 品牌提供）

▲動物紋包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲Saddle 豹紋刺繡帆布馬鞍包，NT$130,000。（圖 / 品牌提供）

取經自DIOR先生的靈感繆思Mizza Bricard，DIOR 2021早秋系列將經典包款，全都換上了狂野性感的「豹紋」，除了常見的黑褐色，DIOR也推出繽紛的莓果紅、青檸綠色，這些洋溢著甜美青春氛圍的配色，是受到紅遍全球、擁有獨特魅力的韓國女團BLACKPINK影響，成員之一的Jisoo除了演繹系列形象大片，私服穿搭時也不忘擺拍帶貨。

▲動物紋包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲DiorCamp 莓果紅豹紋刺繡帆布郵差包，NT$110,000。（圖 / 品牌提供）

Chloé

▲動物紋包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲動物紋包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲動物紋包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲Chloé Kiss小親親黑白肩背提包，NT$59,000。（圖 / 品牌提供）

前幾季由「帶貨女王」孫芸芸搶先演繹的Chloé Kiss Bag「唇形包」，瞬間成為女孩間的爆款包，今年早秋Chloé推出乳牛印花，圓潤柔軟的包型，輕輕觸模就能感受牛皮皮草，流線型的金屬握把，則汲取自品牌經典Trudie系列的唇形珠寶，讓包款遊走在優雅與個性之間，背上就能成為全場焦點。

GUCCI

▲動物紋包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲動物紋包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲GUCCI Jackie 1961蟒蛇紋印花托特包。（圖 / 翻攝品牌官網）

GUCCI一直以來的主打夯包Jackie 1961「賈姬包」系列，也有全新俐落、率性的托特包型，寬敞的置物空間很適合上班族女孩日常穿搭，搭配GUCCI經典的蟒蛇紋印花，為原先優雅的包款注入性感魅惑。

CELINE

▲動物紋包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲動物紋包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲CELINE 乳牛紋TRIOMPHE凱旋門水桶包，NT$ 81,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

率性的水桶包，同樣是近幾季的大勢包款，不同於Chloé黑白配色的乳牛紋，皮革拼接的包款是溫柔的棕色系，綴上鏤空的TRIOMPHE凱旋門標誌，展現CELINE一如往常的優雅氣質，貼心搭配可調整的皮格背帶，讓女孩們可以隨意穿搭。

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關鍵字：

動物紋, DIOR, GUCCI, Chloe, CELINE, Jisoo, 孫芸芸

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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