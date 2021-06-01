「你停課14天，我減壽14年」　吉卜力惡搞梗圖說出媽媽們的心聲

編輯／ChiNg 圖／由臉書＠《¥睡著天使醒惡魔¥》授權提供

近日居家防疫的生活簡直是把大家的創意逼上了巔峰，網友們不僅製作了各種關於遠距上課的趣味迷因梗圖，就連宮崎駿的劇照也逃不過這波「疫情」，臉書上一名網友《¥睡著天使醒惡魔¥》分享了一系列惡搞吉卜力動畫的梗圖既與時事吻合又逗趣，貼文發布不到一週就被分享2.4萬次頗受歡迎。

當小孩回家後家長們才發現幼教老師的偉大......近期許多家長亦紛紛在網上發起「為了把小孩送回學校，我們一定要好好防疫」的幽默話題，讓人看了真是哭笑不得。

小朋友在家裡若不是破壞家具，可能就是惡搞家中的貓貓狗狗們，不少貓主子的寧靜生活肯定都大受波及。

除了小孩之外最不受控的大概就是各位爸爸們，每次視訊上課總能看到同學們的爸爸穿著清涼的背心或內褲從身後走過。

突然不吵鬧的小孩就像原本要打但是瞬間不見的蟑螂一樣......看不見比在眼前更容易讓人害怕。

許多網友含淚分享家中剛粉刷完的牆壁都一一淪陷了，最令人欣慰的是好險美術老師出的題目不是「我的爸爸媽媽」。

更有網友苦笑說「若媽媽們感到喉嚨痛不舒服並非確診，而是一天對孩子說重複800次同樣台詞惹的禍」

若喜歡《吉卜力動畫》的話，日前官方推特無預警釋出了與同樣頗受歡迎的《皮克斯動畫》美術圖，使得軟萌的龍貓與傻Q的毛怪、大眼仔同台演出，雖然並沒有進一步詳細的說明但許多粉絲紛紛猜測也許是預告即將展開的新合作，貼文一發布馬上於網上引起熱議。

許多忠實鐵粉們爆料其實早在皮克斯動畫《玩具總動員3》之中便有一幕場景為站在胡迪身旁的龍貓，讓人不禁聯想是否早在當時就為此次合作埋下伏筆，有興趣的粉絲們現在只能耐心等候官方公佈更多消息，不妨多留意官網資訊持續鎖定這史無前例的跨國界合作。

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