防疫在家練廚藝 ！馬卡龍彩色水餃、超Q奇奇蒂蒂三明治冰淇淋跟著來做

編輯／ChiNg

處於「沒必要就減少外出」的非常時期裡簡直是在考驗大家的手藝，叫外送吃膩時只好開始動手自己做，無論是正餐還是甜點網路上流串著各式各樣的網友分享DIY食譜，讓全家大小一同體驗親手做的樂趣既美味又高顏值。

＃馬卡龍彩色水餃



準備食材：高筋麵粉、冷水、各種調色食材（南瓜、紅蘿蔔、菠菜、小黃瓜、火龍果、紫薯）

▲馬卡龍彩色水餃。（圖／翻攝自小紅書＠姜小慈的慢食光，下同）

最基本的白麵糰就是以高筋麵粉混入冷水與少許的鹽製作而成，比例大約是每400g麵粉可製成40張水餃皮，大家可依各自需求做調整。

莓紅色水餃：火龍果麵團

Step1：將300g的紅心火龍果切塊並以篩子將籽過濾

Step2：以果汁機將它打成泥狀且加入200g麵粉與2g酵母

橘色水餃：紅蘿蔔麵糰

Step1：將番茄去皮並取120g切片蒸熟再加入20g的水

Step2：以果汁機將它打成泥狀且加入200g麵粉與2g酵母

黃色水餃：南瓜麵糰

Step1：將南瓜去皮並取120g切片蒸熟

Step2：以果汁機將它打成泥狀且加入200g麵粉與2g酵母

淺綠色水餃：小黃瓜麵糰

Step1：將100g的切塊小黃瓜加入20g的水

Step2：以果汁機將它打成泥狀且加入200g麵粉與2g酵母

深綠色水餃：菠菜麵糰

Step1：將50g的菠菜煮熟後撈出來放涼再加入50g的水

Step2：以果汁機將它打成泥狀且加入200g麵粉與2g酵母

淡紫色水餃：紫薯麵糰

Step1：將100g的紫薯蒸熟後放涼再加入60g的水

Step2：以果汁機將它打成泥狀且加入200g麵粉與2g酵母

麵糰完成之後擀餃子皮時，可先將麵團搓成圓條狀再分成小麵糰（約10g／糰）後擀成直接約6公分的水餃皮，最後再包入喜歡的餡料就完成囉。

＃奇奇蒂蒂冰淇淋三明治

食材準備

（冰淇淋部分）奶油乳酪70g、牛奶50g、吉利丁片7g、糖25g、鮮奶油150g、OREO餅乾碎片40g

（造型餅乾部分）奶油25g、糖粉15g、全蛋液10g、低筋麵粉55g、些許可可粉、OREO巧克力餅乾三個

▲可愛爆表的奇奇蒂蒂冰淇淋三明治。（圖／翻攝自小紅書＠美食魔法顏究院，下同）

Step1：將吉利丁片泡入冰水中放軟後在加入溫熱的牛奶中攪拌至溶化。

Step2：把吉利丁片倒入融化的奶油乳酪中再次攪拌均勻，完成後放置一旁備用。

Step3：將鮮奶油分次加入些許的糖打發，約成彎鉤狀時即可倒入步驟二的奶油乳酪糊中，攪拌均勻後再加入OREO餅乾碎片。

Step4：確認完全攪拌均勻後將之倒進杯子蛋糕的模型中冷凍三小時。

Step5：將奶油加糖粉攪拌均勻，再加入全蛋液持續攪拌，篩入低筋麵粉以及些許可可粉後將之揉成光滑的麵糰。

Step6：取出一半的麵糰再次加入可可粉將之調成深棕色。

Step7：將比乾麵糰擀至約4毫米的厚度並以奇奇蒂蒂造型的模具壓出臉型。

Step8：送入烤箱後以160度烤15分鐘。

Step9：出爐後將冷凍的OREO冰淇淋夾入餅乾中，再依喜好進行裝飾就完成囉。

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