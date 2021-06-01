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廢在家也要有好身材！「7款魔鬼食物」，吃了保證胖

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▲▼「7款魔鬼食物」，吃了保證胖。（圖／Unsplash）

▲一些看似OK的零嘴卻有著超高熱量。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

疫情廢在家，對於想要維持身材的民眾更是一大考驗，多吃少動想要不胖都難，減重朋友請注意，以下7種食物吃了絕對胖，絕對要少碰為妙啊！

#栗子

別看栗子小，但是它的熱量卻非常驚人，估酸6顆栗子的澱粉含量可以追上一碗米飯，栗子雖營養價值不低，但食用也要適可而止。

▲▼「7款魔鬼食物」，吃了保證胖。（圖／Unsplash）

#泡麵

泡麵的熱量相當於兩碗白飯，多吃會長胖不說，泡麵的醬包還添加不少食物添加劑，鈉含量更是高，為了身體健康也為了體態維持，還是少吃為妙。

#洋芋片

洋芋片總是讓人一吃就停不下來，坊間的各種的口味更是追劇良伴，根據統計，吃完一包洋芋片必須打兩個小時籃球才能消耗熱量。

▲▼「7款魔鬼食物」，吃了保證胖。（圖／Unsplash）

#可樂

可樂雖然沒有脂肪，但是可樂中的含糖量也很高，並且這些糖分很容易被身體吸收，仔細換算一瓶250ml的可樂竟和2碗米飯的熱量相當。

#瓜子

不少人覺得瓜子很無害，但不知道的事其實葵瓜子熱量很高，100g的葵瓜子竟有606大卡，需要慢走100分鐘才能消耗完畢，如果要控制熱量的話，建議控制在30g內最適合。

▲▼「7款魔鬼食物」，吃了保證胖。（圖／Unsplash）

#香腸

香腸是家庭料理的幫手，香氣足夠又能料理快速，但香腸高溫料理過後會使油脂和脂肪的含量翻倍，嘴饞吃一支香腸大概需要慢跑60分鐘才能消耗完成。

#油條

油條是許多人都愛的傳統早餐，但因油條是用油炸的，每根油條所含的熱量大概是270卡，相當於3碗米飯，所以吃油條想不胖都難！

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