日網友自製「溢出泡麵蓋」很廢但實用　emoji表情符號變撞球好有趣

編輯／ChiNg

居家防疫已進行了一段時間，很多人不知道吃什麼的時候便會拿出櫃子裡各式各樣的泡麵，加入熱水短短三到五分鐘就能完成一碗香噴噴的可口泡麵，最大的小鄗幸就在掀起碗蓋後的那份期待與撲鼻而來的香，為此日本一位推主就發揮創意推出了這款「溢出泡麵蓋」外觀極為逼真就像是真的一樣，馬上引起網友熱議。

▲溢出泡麵蓋（圖／翻攝自推特@f2touhey，下同）

不管哪種泡麵只要一蓋上這個獵奇造型的「溢出泡麵蓋」看起來就像是泡了一個世紀的時間，掛在碗邊的麵條就像是在對你吶喊「我已經等到海枯石爛了」乍看就像真的，實在是非常搞笑也很胡鬧，防疫非常時期網友看了也留言「想要」、「天天吃泡麵需要一點樂趣。」

喜歡獵奇商品的話肯定也不能錯過這款由日本品牌Tokyo Noble推出的白菜折傘，天氣不穩定的時候擁有這樣一把陽傘、雨傘兩用的單品肯定是最實用方便的選擇，這把傘的外觀像極了真的白菜，品牌更幽默的把名字取做vegetable＋umbrella的「Vegetabrella」，除了表面本身充滿褶皺以外，當整把傘綑綁起來時簡直和超市裡的白菜沒什麼兩樣，搞不好魚目混珠也不會讓人起疑，做工實在是非常細緻。

而除了基本的晴雨兩用之外這把白菜傘甚至還能抗紫外線，一推出馬上引起轟動讓許多怕曬太陽的人彷彿得到救贖，精緻色澤由白至淺而深的綠色光看就療癒人心，撐著這把傘走在路上有種擁抱大自然的欣慰感，喜歡的人趕緊手刀搶購不要錯過了。

▲白菜折疊傘。（圖／翻攝自anything-from-japan.com）

除此之外，在家防疫若滑膩了手機不妨和家人一起來場撞球之戰吧！一名國外的設計師將每顆撞球印上了大家手機裡常用的各種表情符號emoji，不管是愛心眼、無辜大眼睛還是哭笑不得的表情通通都有，還原度100％超級逼真，萌萌的模樣讓人看了根本捨不得用球桿打它們。

這款由設計師跨界與emoji的合作成果光看就療癒人心，再也不會抱怨在家好無聊，且每一顆球都自帶各種不同表情排排站實在是很生動俏皮，小編也迫不及待想擁有一組如此高顏值的撞球。可惜的是目前此設計概念尚未商品化，大家可以一邊耐心等候一邊敲碗期待這款「表情撞球」早日上架開售。

▲emoji表情符號撞球。（圖／翻攝自Youtube＠Le Divelec Jean-Baptiste）

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